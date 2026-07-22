Ινδία: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κάβα και όρμησε σε 25χρονο - «Κατέβασα το ρολό και λιποθύμησα»

Σκηνές που παραπέμπουν σε ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (20/7) στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ, στην πολιτεία Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν μια άγρια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κάβα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που το άγριο ζώο περνά από την ανοιχτή είσοδο του καταστήματος και ορμά στον 25χρονο Σαντζάι Γκουρτζάρ, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν πίσω από τον πάγκο.

Η μάχη σώμα με σώμα

Μπροστά στην αιφνιδιαστική επίθεση, ο νεαρός επιχείρησε να κρατήσει το ζώο σε απόσταση, σπρώχνοντας μια καρέκλα προς το μέρος του. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει την ορμή της λεοπάρδαλης.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, επρόκειτο για αρσενική λεοπάρδαλη περίπου πέντε ετών, η οποία επιτέθηκε στον καταστηματάρχη, προσπαθώντας να τον δαγκώσει στον ώμο, ενώ τον ακινητοποιούσε με τα νύχια της στο πάνω μέρος του σώματός του.

Un leopardo salió del bosque, entró a una tienda de licores en pleno mercado principal y atacó a dos empleados que contaban el dinero del día. Ambos resultaron heridos. 🐆🐆 pic.twitter.com/sa2cJx7hn0 — SinFrenos👹 (@la_mar_26) July 21, 2026

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, ο 25χρονος κατάφερε να αντιδράσει. Με μια απέλπιδα προσπάθεια απώθησε το άγριο ζώο και έτρεξε προς την έξοδο, την ώρα που η λεοπάρδαλη κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Έκλεισε τα ρολά και παγίδευσε το άγριο ζώο

Αν και τραυματισμένος στον ώμο, στο χέρι και στη μύτη, ο νεαρός βρήκε τη δύναμη να κατεβάσει τα ρολά του καταστήματος αμέσως μόλις βγήκε έξω, εγκλωβίζοντας τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό.

Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν το ζώο να περιφέρεται ανήσυχο ανάμεσα στα ράφια, να αναποδογυρίζει μπουκάλια και τελικά να βρίσκει καταφύγιο κάτω από τον πάγκο.

Η Αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή και εκκένωσε τη γειτονική αγορά, μέχρι να φτάσουν στο σημείο ειδικά συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας.

Επιχείρηση πέντε ωρών για την ακινητοποίησή της

Ύστερα από πολύωρη επιχείρηση που διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, οι ειδικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη λεοπάρδαλη με βέλος αναισθητικού.

Το ζώο υποβλήθηκε σε κτηνιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ασφαλή περιοχή, όπου απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο αναπληρωτής συντηρητής δασών, Βιρέντερ Σινγκ Κρίσνια, δήλωσε ότι η λεοπάρδαλη είχε κατέβει από τους γύρω λόφους αναζητώντας τροφή, γεγονός που την οδήγησε μέσα στον αστικό ιστό.

«Κατέβασα το ρολό και μετά λιποθύμησα» - Είχε τραυματίσει ακόμη δύο ανθρώπους

Ο 25χρονος Σαντζάι Γκουρτζάρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, λέγοντας: «Με κάποιον τρόπο κατάφερα να σπρώξω τη λεοπάρδαλη και να τρέξω προς την έξοδο. Καθώς έβγαινα, κατέβασα το ρολό του καταστήματος. Μετά έχασα τις αισθήσεις μου.

Όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές Αρχές, η λεοπάρδαλη είχε επιτεθεί νωρίτερα και σε ακόμη δύο άτομα. Αρχικά τραυμάτισε έναν εθελοντή της Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος πραγματοποιούσε έλεγχο σε θαμνώδη περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το ζώο, ενώ λίγο αργότερα επιτέθηκε και σε έναν 40χρονο άνδρα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν καταλήξει στο κατάστημα όπου σημειώθηκε η επίθεση στον 25χρονο καταστηματάρχη.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει την ανησυχία για τις ολοένα συχνότερες εμφανίσεις άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Ινδίας, καθώς η συρρίκνωση των φυσικών τους οικοτόπων τα οδηγεί ολοένα και πιο κοντά στον αστικό ιστό.