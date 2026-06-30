Απίστευτα ευρήματα στην Ουκρανία: Πουλιά χτίζουν φωλιές με οπτικές ίνες για drones

Μπροστά σε καταπληκτικά ευρήματα που δείχνουν τη θαυμάσια δυνατότητα της φύσης να προσαρμόζεται στις πιο αντίξοες συνθήκες, βρέθηκαν στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Πλεγμένη από καλώδια οπτικών ινών και γρασίδι, μια μικρή φωλιά πουλιού εντοπίστηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου με τη Ρωσία και -σύμφωνα με τους ερευνητές- δείχνει πώς η σύγκρουση, που μετρά ήδη πάνω από τέσσερα χρόνια, αναδιαμορφώνει το φυσικό περιβάλλον.

Περιοχές κατά μήκος της γραμμής του μετώπου 1.200 χιλιομέτρων, είναι καλυμμένες με εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών. Αυτά χρησιμοποιούνται από τα ουκρανικά και τα ρωσικά στρατεύματα για την καθοδήγηση επιθετικών drones, προκειμένου να τα κάνουν απρόσβλητα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming).

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Τα καλώδια, τα οποία μπορούν να εκτείνονται σε μήκος 20 χιλιομέτρων, είναι μπλεγμένα σε δέντρα, διάσπαρτα σε χωράφια και στις στέγες σπιτιών, σε περιοχές της πρώτης γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, γυαλίζοντας στον ήλιο σαν γιγάντιοι ιστοί αράχνης.

«Μια φωλιά αρκετά σφιχτά πλεγμένη»

Τα πουλιά έχουν αρχίσει να επαναχρησιμοποιούν τα καλώδια για να πλέξουν τις φωλιές τους, τονίζει η Γιάνα Χρίνκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Πολεμικό Μουσείο του Κιέβου, εξετάζοντας προσεκτικά δύο ευαίσθητες φωλιές που έστειλαν στο μουσείο οι ένοπλες δυνάμεις από το μέτωπο.

«Αντικείμενα όπως οι φωλιές πουλιών (φτιαγμένες) με θραύσματα οπτικών ινών, καταδεικνύουν την αλλαγή στη φύση εν μέσω πολέμου», δήλωσε η Χρίνκο.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 με άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα και πυροβολικό.

Προσπαθώντας να αντισταθμίσει το πλεονέκτημα της Ρωσίας σε αυτόν τον συμβατικό εξοπλισμό, η Ουκρανία διοχέτευσε πόρους στην ανάπτυξη εναέριων drones. Τα drones κυριαρχούν πλέον στο πεδίο της μάχης.

Η Χρίνκο ανέφερε ότι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ποια πουλιά έφτιαξαν τις φωλιές, ούτε πώς μάζεψαν τα μακριά καλώδια.

«Η πρώτη φωλιά περιέχει κυρίως ξερό γρασίδι και καλώδιο οπτικών ινών. Και είναι αρκετά σφιχτά πλεγμένη», είπε η ίδια.

Φωτό: Reuters

Αντικείμενο επιστημονικής μελέτης

Το πρακτορείο Reuters, σε ρεπορτάζ για το παράδοξο και όμορφο αυτό φαινόμενο, μίλησε με αρκετούς Ουκρανούς στρατιώτες στις περιοχές του μετώπου, στο Ντονέτσκ, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια, οι οποίοι βρήκαν τέτοιες φωλιές και είχαν αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο.

Μία από τις δύο φωλιές θα παραμείνει στο Κίεβο ως μέρος της συλλογής του Πολεμικού Μουσείου, ενώ η άλλη θα σταλεί για μελέτη στην Ολλανδία και αργότερα θα επιστραφεί, δήλωσαν οι ερευνητές.

Local wildlife is adapting to war. The fiber optic cables used for drones is becoming part of birds' nests.



Source: https://t.co/sxalXs9UIJ pic.twitter.com/hLuBXqRYkI — Brett @ UFD Tech (@UFDTech) June 28, 2026

Ποια πουλιά «έχτισαν» με ίνες;

Ο Άουκε-Φλόριαν Χίμστρα, 33χρονος βιολόγος με έδρα την ολλανδική πόλη Λέιντεν, ο οποίος ειδικεύεται στα τεχνητά υλικά φωλιών, δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει πλούσια βιοποικιλότητα στα πτηνά και υπάρχουν πολλά είδη που θα μπορούσαν να έχουν χτίσει τις φωλιές.

Φωτό: Reuters

«Θα αναζητήσουμε ίχνη DNA που παραμένουν στη φωλιά για να προσδιορίσουμε ποιος τη δημιούργησε», είπε. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες φωλιές -και έχω δει πάρα πολλές φωλιές πουλιών», πρόσθεσε.

Ο αντίκτυπος των οπτικών ινών στα πουλιά θα μπορούσε να είναι διφορούμενος, δήλωσε ο Χίμστρα. Θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, καθώς τα πουλιά κινδυνεύουν να μπλεχτούν σε αυτές, αλλά θα μπορούσε επίσης να τα ωφελήσει, βοηθώντας τα να φτιάξουν μια γερή φωλιά.

«Καταγράφοντας αυτή τη φωλιά, καταγράφουμε επίσης τον αντίκτυπο του πολέμου στη φύση της Ουκρανίας», κατέληξε ο Χίμστρα.