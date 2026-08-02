Ιωαννίδης: Έκλεισε τον λογαριασμό του στο Instagram και δημιούργησε ερωτήματα

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι για κάποια αγωνιστική εξέλιξη, αλλά για μια κίνηση στα social media που προκάλεσε ερωτήματα. Ο διεθνής επιθετικός απενεργοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την απόφασή του να πυροδοτεί νέα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στη Σπόρτινγκ.

Ο 26χρονος φορ συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία των πρωταθλητών Πορτογαλίας, ωστόσο το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών φημών. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες πορτογαλικά δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με τον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να προκύψει επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο σενάριο.

Την ίδια στιγμή, τα πορτογαλικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει στις αρχές του καλοκαιριού ότι ο Ιωαννίδης δεν βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών, καθώς ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες, τον υπολογίζει κανονικά για τη νέα σεζόν, αναγνωρίζοντας ότι η περσινή χρονιά επηρεάστηκε σημαντικά από τους τραυματισμούς του.

Η απενεργοποίηση του λογαριασμού του στο Instagram έχει ήδη οδηγήσει σε αρκετές εικασίες. Κάποιοι τη συνδέουν με πιθανές εξελίξεις στο μεταγραφικό του μέλλον, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται απλώς για μια προσωπική επιλογή αποχής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση ή εξέλιξη, το μόνο βέβαιο είναι πως η συγκεκριμένη κίνηση θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη μεταγραφική φημολογία γύρω από το όνομά του.

