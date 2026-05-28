Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Πώς να προστατευτείτε από τα κουνούπια

Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας από τα κουνούπια υπογραμμίζει ο ΕΟΔΥ, προειδοποιώντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου αναμένεται να επανακυκλοφορήσει και τη φετινή χρονιά στη χώρα μας, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο από το 2010 και μετά.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά ατομικά μέτρα προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών, επισημαίνοντας ότι οι περιοχές όπου θα εμφανιστούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, από το 2010 έως και το 2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.184 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ενώ 301 ασθενείς κατέληξαν. Το 71% των περιστατικών αφορούσε σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και σε περισσότερους από τους μισούς Δήμους της Ελλάδας.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία έχουν προηγουμένως μολυνθεί από άγρια πτηνά.

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι οι άνθρωποι που νοσούν δεν μεταδίδουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους ή σε κουνούπια μέσω απλής επαφής.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όσοι μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή παρουσιάζουν ήπια νόσηση. Ωστόσο, σε μικρό ποσοστό -λιγότερο από 1%- μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή νόσος που επηρεάζει το νευρικό σύστημα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν:

άτομα άνω των 50 ετών

άτομα με ανοσοκαταστολή

άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα

Η μεγάλη ηλικία, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές και θανάτους.

Τα μέτρα προστασίας που συστήνει ο ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ καλεί τους πολίτες σε όλη την επικράτεια να λαμβάνουν επιμελώς μέτρα προστασίας από τα κουνούπια κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Στις βασικές οδηγίες περιλαμβάνονται:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών για το σώμα και τον χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης

Τοποθέτηση σίτας σε πόρτες και παράθυρα

Χρήση κουνουπιέρας

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών

Επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σώμα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην απομάκρυνση των στάσιμων νερών, καθώς εκεί αναπαράγονται τα κουνούπια.

Τι πρέπει να προσέχετε σε αυλές, μπαλκόνια και κήπους

Ο ΕΟΔΥ συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν συστηματικά αυλές, ταράτσες, μπαλκόνια, κήπους και οικόπεδα για σημεία όπου μπορεί να λιμνάζει νερό.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

Να αναποδογυρίζονται ή να καλύπτονται αντικείμενα που συγκεντρώνουν νερό

Να αλλάζει το νερό σε γλάστρες, ποτίστρες και δοχεία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Να καθαρίζονται τακτικά υδρορροές, λούκια και φρεάτια

Να τοποθετούνται σίτες στους αγωγούς εξαερισμού βόθρων

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι οι ιδιωτικοί χώροι αποτελούν συχνά σημαντικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπου οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν να παρέμβουν άμεσα.

Ποιες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται σε ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία καλούνται να τηρούν με συνέπεια τα ατομικά μέτρα προστασίας.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι, λόγω της σύνθετης επιδημιολογίας του ιού, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια σε ποιες περιοχές θα εμφανιστούν κρούσματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Για τον λόγο αυτό, τα μέτρα προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα και όχι μόνο σε περιοχές όπου έχουν ήδη εντοπιστεί περιστατικά.

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές Αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση για την παρακολούθηση της πορείας του ιού και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης.