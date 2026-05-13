ΗΠΑ: 19χρονος πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων αφού το ChatGPT τον συμβούλεψε λάθος

Ένα ζευγάρι από το Τέξας, του οποίου ο γιος πέθανε το 2025 από υπερβολική δόση ναρκωτικών αφού είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να ζητήσει πληροφορίες, κατέθεσε την Τρίτη αγωγή κατά της OpenAI, αποδίδοντας στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης την ευθύνη για τον θάνατό του.

Η Λέιλα Τέρνερ-Σκοτ και ο σύζυγός της, Άνγκους Σκοτ, ζητούν να λογοδοτήσει η OpenAI και οι δημιουργοί της, καθώς ο γιος τους, Σαμ Νέλσον, που ήταν 19 ετών όταν πέθανε, στράφηκε στο ChatGPT για καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση φαρμάκων. Όπως υποστηρίζουν στην αγωγή, η πλατφόρμα έδωσε συμβουλές για τις οποίες δεν ήταν αρμόδια, υποστηρίζοντας ότι ο Σαμ θα ήταν ακόμη ζωντανός αν δεν υπήρχε ο λανθασμένος προγραμματισμός του ChatGPT.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, το ChatGPT συμβούλευσε τον γιο τους ότι ήταν ασφαλές να λάβει κράτομ, ένα συμπλήρωμα που χρησιμοποιείται σε ροφήματα, χάπια και άλλα προϊόντα, σε συνδυασμό με το Xanax, ένα ευρέως διαδεδομένο αγχολυτικό.

Η Τέρνερ-Σκοτ είπε στο CBS News ότι γνώριζε πως ο γιος της χρησιμοποιούσε το ChatGPT για βοήθεια στα μαθήματα. Δεν γνώριζε όμως ότι το χρησιμοποιούσε για καθοδήγηση σχετικά με φάρμακα, υποστηρίζοντας ότι το εργαλείο τελικά του συνέστησε έναν θανατηφόρο συνδυασμό ουσιών.

Κατηγορεί την OpenAI και τους δημιουργούς της για τον θάνατο του Σαμ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία «παρέκαμψε δικλίδες ασφαλείας» και θα μπορούσε να έχει επιβάλει περιορισμούς που θα απέτρεπαν μια τέτοια τραγωδία.

«Το chatbot έχει τη δυνατότητα να σταματά μια συνομιλία όταν του το ζητήσεις ή όταν είναι προγραμματισμένο να το κάνει… Και αφαίρεσαν αυτό το προγραμματισμένο φρένο, επιτρέποντάς του να συνεχίσει να δίνει συμβουλές που οδηγούν σε βλάβη», είπε η Τέρνερ-Σκοτ στο CBS News.

Σε δήλωσή της στο CBS News, η OpenAI ανέφερε: «Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια.»

Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης ότι ο Σαμ χρησιμοποίησε μια παλαιότερη έκδοση του ChatGPT, η οποία από τότε έχει ενημερωθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό.