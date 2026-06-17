Οι ΗΠΑ δίνουν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν - Δείτε αναλυτικά τα 14 σημεία

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι ΗΠΑ το επίσημο κείμενο της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν με το Ιράν για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εκκινώντας μία νέα περίοδο 60ήμερης διαπραγμάτευσης για μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για τα πυρηνικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το επίσημο κείμενο του μνημονίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης (MOU - Memorandum of Understanding) αναγνώστηκε από ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και περιλαμβάνει 14 σημεία.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών προς το Ιράν, ενώ αναδεικνύονται προσδοκίες για την αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών συνομιλιών.

Με τίτλο «Μνημόνιο Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», το έγγραφο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έντονες αντιδράσεις για την μέχρι τώρα αποσιώπηση του κειμένου.

Φωτό: Reuters

«Πρόκειται θεμελιωδώς για μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε αμέσως τα Στενά του Ορμούζ, δεσμεύει τους Ιρανούς να καταστρέψουν την πυρηνική σκόνη και, στη συνέχεια, μας δίνει έναν ‘διακόπτη’ όπου, εάν οι Ιρανοί αυξήσουν την καλή τους συμπεριφορά, εμείς απαντάμε» μειώνοντας κυρώσεις, κάτι που μπορεί να τους καταστήσει μια πιο ευημερούσα χώρα, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μεταφέρει το CNN.

Το μνημόνιο πρόκειται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, με την Ελβετία να αποτελεί τον πιθανός τόπος για την επίσημη τελετή υπογραφής.

Reuters

Τα 14 σημεία της συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν από κοινού και καλή τη πίστει στις (εκκρεμεί ημερομηνία) τα ακόλουθα:

1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν αυτό το Μνημόνιο Συναντίληψης (MOU) για να διακηρύξουν την άμεση και μόνιμη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν από εδώ και στο εξής την υποχρέωση να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τη μόνιμη λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και άλλες διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται η μία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης και να απέχουν από την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης.

3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν την τελική συμφωνία σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ξεκινήσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού τους και τυχόν ενοχλήσεων ή εμποδίων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κίνηση των σκαφών θα είναι ανάλογη με τα επίπεδα της προπολεμικής κίνησης που αποκαθίσταται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν επιπλέον την υποχρέωση να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την εγγύτητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.

5. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε ρυθμίσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, για 60 ημέρες μόνο, από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων θα ξεκινήσει αμέσως και, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αφαίρεσης των τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και της αποναρκοθέτησης από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα αποκατασταθεί εντός 30 ημερών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για να καθορίσει τη μελλοντική διοίκηση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ, σε συζήτηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών των Στενών του Ορμούζ.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μαζί με περιφερειακούς εταίρους, να αναπτύξουν ένα οριστικό, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, θα χορηγηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τερματίσουν όλων των ειδών τις κυρώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των ψηφισμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ (IAEA), όλων των μονομερών κυρώσεων των ΗΠΑ, πρωτογενών και δευτερογενών, βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ως μέρος της τελικής συμφωνίας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία του προαναφερθέντος ζητήματος του τερματισμού των κυρώσεων και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνία επ' αυτών.

8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να διευθετήσουν τη διάθεση του αποθέματος εμπλουτισμένου υλικού σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7, με την ελάχιστη μεθοδολογία της υποβάθμισης του βαθμού εμπλουτισμού (down-blending) επί τόπου, υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με βάση ένα ικανοποιητικό πλαίσιο που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζει την κρίσιμη σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων. Εκφράζουν την πρόθεσή τους να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτύχουν αμοιβαία συμφωνία επ' αυτών.

9. Εν αναμονή της τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν να διατηρήσουν το status quo. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διατηρήσει το τρέχον status quo του πυρηνικού της προγράμματος και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου και μέχρι τον τερματισμό των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να εκδώσει εξαιρέσεις (waivers) για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων, καθώς και για όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, των ασφαλειών, των μεταφορών κ.λπ.

11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία επί των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε παραμένουν στον αρχικό λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα καταστούν πλήρως αξιοποιήσιμα για πληρωμή σε οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο υποδεικνύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις αναλόγως.

12. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν ότι θα εγκαθιδρυθεί ένας εκτελεστικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της επιτυχούς εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου και της μελλοντικής συμμόρφωσης με την τελική συμφωνία.

13. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, και υπό την προϋπόθεση της έναρξης της εφαρμογής των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου, καθώς και της συνεχιζόμενης εφαρμογής αυτών των μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία αποκλειστικά για τις υπόλοιπες παραγράφους.

14. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (UNSC).