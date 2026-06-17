Τραμπ από τη G7: «Πολύ ισχυρή συμφωνία με το Ιράν» – Αποκλιμάκωση και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Τη συμφωνία με το Ιράν υπερασπίστηκε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ισχυρή συμφωνία» και υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποτρέψει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

«Αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίχνουμε βόμβες για άλλα δύο χρόνια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι η επιλογή της διπλωματικής οδού ήταν προτιμότερη από μια παρατεταμένη στρατιωτική αντιπαράθεση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίχνουμε βόμβες για άλλα δύο χρόνια».



Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι οι Ιρανοί «είναι ενθουσιασμένοι» από την εξέλιξη αυτή, ενώ αποκάλυψε ότι συζήτησε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους ηγέτες των χωρών της G7, επιδιώκοντας να ενημερώσει τους συμμάχους των ΗΠΑ για τα επόμενα βήματα.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί εργαλείο αποτροπής μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, απαντώντας στις επικρίσεις όσων θεωρούν ότι η προσέγγιση προς το Ιράν δεν διασφαλίζει επαρκώς τα αμερικανικά συμφέροντα.



Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται και τα Στενά του Ορμούζ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι αναμένεται να ανοίξουν πλήρως «σύντομα», εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς μεταφορές και στις αγορές ενέργειας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις, Ουάσιγκτον, Τεχεράνη και οι μεσολαβητές εξετάζουν το ενδεχόμενο επίσπευσης της διαδικασίας υπογραφής του μνημονίου συμφωνίας ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, μέσω διαδικασίας εξ αποστάσεως υπογραφής.



Εφόσον επιβεβαιωθεί η εξέλιξη αυτή, οι προβλέψεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή νωρίτερα, ενώ αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.



Παρά τις νέες εξελίξεις, οι προγραμματισμένες συνομιλίες της Παρασκευής στην Ελβετία παραμένουν, μέχρι στιγμής, κανονικά στο πρόγραμμα, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τα επόμενα βήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.