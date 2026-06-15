Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν έχει ήδη υπογραφεί» - Υπέγραψαν Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ, λένε πηγές

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι «εντελώς υπογεγραμμένη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), μιλώντας στη Σύνοδο των G7 που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας.

«Η συμφωνία είναι εντελώς υπογεγραμμένη και τα Στενά έχουν ήδη ανοίξει εν μέρει», τόνισε ο Τραμπ, έχοντας δίπλα του τουν Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η θαλάσσια οδός θα είναι «πλήρως ανοιχτή» μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δεσμεύτηκε ο Τραμπ.

Φωτό: Reuters

Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ συνυπέγραψαν τη συμφωνία

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για τη διευθέτηση ενός πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερις μήνες, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ τη Δευτέρα (15/6), όπως μεταφέρει το πρακτορείο Reuters.

Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Χορμούζ θα αυξηθεί σταδιακά, σημειώνουν επίσης.

Το μνημόνιο συναντίληψης έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Μιλώντας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μια τελετή υπογραφής.

«Θα δείτε σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, η οποία στην πραγματικότητα ξεκινά ήδη, και αυτό θα κλιμακωθεί αργά με την πάροδο του χρόνου», επισήμανε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε στο κανονικό μέσα σε δύο εβδομάδες, αλλά θα δούμε μια σημαντική αύξηση της κίνησης στα Στενά», υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δήλωσαν ότι συμφώνησαν στους όρους για τον τερματισμό του πολέμου τους και το εκ νέου άνοιγμα των Στενών, μια είδηση που έφερε ανακούφιση στις αγορές, αν και το σύμφωνο ενδέχεται να εξαρτάται από τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο και μεταθέτει για το μέλλον τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αν και παραμένει σε επίπεδο πλαισίου, η συμφωνία σηματοδότησε τη μεγαλύτερη πρόοδο προς την επίλυση της σύγκρουσης, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναστατώσει τις ενεργειακές αγορές από τότε που ξεκίνησε, με κοινά πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.