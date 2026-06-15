Καθοδόν για την G7 ο Τραμπ: Μία σύνοδος γεμάτη ένταση, παρασκήνιο και μεγάλα διακυβεύματα

Παρότι στην επίσημη ατζέντα κυριαρχούν η παγκόσμια οικονομία, οι εμπορικές σχέσεις, η Ουκρανία, η Κίνα και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στις προσωπικές σχέσεις των ηγετών και στο παρασκήνιο που ήδη εξελίσσεται πριν ακόμη ξεκινήσουν οι εργασίες της συνόδου.

Σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε απέναντι σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή ηγεσία, σήμερα καλείται να συνεργαστεί με ηγέτες που σε πολλές περιπτώσεις έχουν εκφράσει δημόσια διαφωνίες με τις πολιτικές του. Οι διαφορές αφορούν από τους δασμούς και το εμπόριο μέχρι τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, την κλιματική πολιτική και τον τρόπο διαχείρισης των διεθνών κρίσεων.

Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο προσωπικό περιβάλλον. Πίσω από τις καθιερωμένες οικογενειακές φωτογραφίες και τα χαμόγελα των ηγετών, αρκετοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία. Κανείς δεν επιθυμεί μια ανοιχτή σύγκρουση με τις ΗΠΑ, όμως πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται ανήσυχοι για την κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής.

Ενισχυμένη η εικόνα του Τραμπ στο εσωτερικό

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ φτάνει στη Γαλλία έχοντας ενισχύσει την εικόνα του στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ως ηγέτης που προτιμά τη σκληρή διαπραγμάτευση και την άσκηση πίεσης πριν από οποιαδήποτε συμφωνία. Αυτό ακριβώς το μοντέλο φαίνεται να εφαρμόζει και στις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες βρίσκονται πλέον σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί διακριτικές μετακινήσεις Αμερικανών αξιωματούχων σε ευρωπαϊκές και μεσανατολικές πρωτεύουσες, με στόχο να κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες πριν από μια πιθανή συμφωνία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η σύνοδος των G7 θεωρείται από αρκετές πλευρές το ιδανικό πολιτικό σκηνικό για μια σημαντική ανακοίνωση, εφόσον φυσικά ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Οι ηγέτες της G7 αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, ενώ παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Ιράν, του Ισραήλ και των αραβικών κρατών του Κόλπου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Ουάσιγκτον παραμένει καθοριστικός και όλοι γνωρίζουν ότι καμία ουσιαστική πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση ή τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενωτικός ή διχαστικός ο Τραμπ στη G7;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα αξιοποιήσει τη σύνοδο ως βήμα συνεννόησης με τους συμμάχους ή αν θα επιλέξει να αναδείξει τις διαφορές που τον χωρίζουν από αρκετούς από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις και στο παρασκήνιο της συνόδου.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η G7 δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη διεθνή συνάντηση. Αποτελεί μια ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να επιβάλει τη δική του ατζέντα στους συμμάχους, να προωθήσει τις αμερικανικές θέσεις στα μεγάλα διεθνή ζητήματα και ενδεχομένως να συνδέσει το όνομά του με μια ιστορική συμφωνία στη Μέση Ανατολή.

Γι’ αυτό και τα βλέμματα θα είναι στραμμένα όχι μόνο στις επίσημες αποφάσεις της συνόδου, αλλά κυρίως στις κλειστές πόρτες όπου θα κριθούν οι πραγματικοί συσχετισμοί ισχύος της επόμενης ημέρας.