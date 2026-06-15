Ιρανικά «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ μπήκαν στη συμφωνία «την τελευταία στιγμή» - Τι λένε οι ΗΠΑ

Ένα σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις, αποκαλύπτει το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars τη Δευτέρα (15/6).

Όπως αναφέρει το ιρανικό μέσο, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, η Τεχεράνη κατόρθωσε να ενσωματώσει στη συμφωνία μία ρήτρα για την επιβολή τελών θαλάσσιων υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θα εισπράττονται υπέρ του Ιράν -ενδεχομένως και υπέρ του Ομάν- από το διερχόμενα πλοία.

Φωτό: Reuters

«Τις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου συναντίληψης τροποποιήθηκε ώστε να τονίζει σαφώς και ρητά το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», μετέδωσε το Fars, ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο που πρόσκειται κοντά στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με τον Guardian.

Reuters

«Η χρήση του όρου ‘θαλάσσιες υπηρεσίες’ σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί ότι θα καταβάλλονται τέλη στο Ιράν», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο σχόλιο από τις ΗΠΑ σχετικά με αυτά τα τέλη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως τα Στενά θα είναι «μόνιμα ελεύθερα από διόδια» και έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επιβάλει διόδια σε εμπορικά πλοία που προσπαθούν να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό.

Τα Στενά του Ορμούζ / Reuters

Σημειώνεται ότι ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) την επίτευξη καταρχήν συμφωνίας για τον τερματισμό της μεταξύ τους πολεμικής σύγκρουσης, η οποία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ένα «παράθυρο» 60 ημερών για συνομιλίες σχετικά με τη διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Βανς: Χωρίς διόδια «μακροπρόθεσμα» τα Στενά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά μακροπρόθεσμα χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς τόνισε επίσης ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής θα εκπροσωπήσουν το Ιράν στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ενώ πρόσθεσε ότι πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας πρέπει ακόμη να διευθετηθούν.

Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Δεν θα είναι διόδια, αλλά τέλη»

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Ιράν θα χρεώνει μάλλον τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παρά διόδια, στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου που συνομολογήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Συνεχίζει το «αντάρτικο» το Ισραήλ - «Παραμένουμε σε Λίβανο, Συρία και Γάζα»

Η επίτευξη της συμφωνίας φαίνεται ότι συναντά την σφοδρή αντίθεση του Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ξεκαθαρίζει στον Τραμπ ότι η χώρα του δεν δεσμεύεται από τη λεγόμενη «λιβανική ρήτρα» της συμφωνίας που ορίζει την παύση κάθε στρατιωτικής επιχείρησης και στον Λίβανο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz μετέφερε δήλωση του υπουργού Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατς, σύμφωνα με την οποία «οι IDF (οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ) θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα -επ’ αόριστον- για να υπερασπιστούν τα σύνορα και τις ισραηλινές κοινότητες απέναντι σε τζιχαντιστικά στοιχεία».

Το Ισραήλ κατέχει αυτή τη στιγμή εκτάσεις του νότιου Λιβάνου και ο Κατς δήλωσε ότι τα στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Κατεστραμμένο κτίριο μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Φωτό: Reuters

Παρά το γεγονός ότι εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά του Ιράν μαζί με τις ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ισραήλ αποκλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία, οι οποίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Πολλοί Ισραηλινοί πολιτικοί καθώς και κομμάτι της κοινής γνώμης, επιθυμούν οι IDF να συνεχίσουν τον πόλεμο στον Λίβανο προκειμένου να αποδυναμώσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 3.711 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο νέος πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο πυροδοτήθηκε ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξόντωσαν τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.

Πέρα από τον θάνατο πολλών αμάχων, η ισραηλινή επίθεση στη χώρα έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες κατεδαφίσεις κατοικιών στον νότιο Λίβανο, ενώ έχει προκαλέσει προσφυγική κρίση, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να διαφύγουν, ανταποκρινόμενοι σε σαρωτικές εντολές εκκένωσης που συχνά δίνονταν με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση.