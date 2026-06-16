Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν λέει ότι τάνκερ και φορτηγά πλοία πέρασαν μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Τα πρώτα ιρανικά πλοία φέρονται να πέρασαν από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση για άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σε μια εξέλιξη που η Τεχεράνη παρουσιάζει ως την πρώτη πρακτική απόδειξη ότι το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, τουλάχιστον τρία πετρελαιοφόρα και δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν βασικά αγαθά πέρασαν το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2026 από την περιοχή, μετά τη συμφωνία στην οποία φέρονται να κατέληξαν Ιράν και ΗΠΑ με μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Το Fars μεταδίδει ότι τα πλοία, τα οποία είχαν μείνει εγκλωβισμένα για μήνες λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος της ιρανικής ναυτιλίας, κινήθηκαν σε διεθνή ύδατα χωρίς να εμποδιστούν. Συγκεκριμένα, ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC κατευθύνεται από τα ανοιχτά ύδατα προς τα ιρανικά λιμάνια και έχει ήδη διασχίσει την περιοχή του αποκλεισμού. Επίσης, ένα πλοίο μεταφοράς ζωοτροφών κινείται προς το Ιράν μέσω της ίδιας διαδρομής, ενώ ακόμη ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο διέσχισε τη Θάλασσα του Ομάν και τη γραμμή του αποκλεισμού, συνεχίζοντας προς τον εξαγωγικό του προορισμό.

Η Τεχεράνη εμφανίζει την εξέλιξη ως «πρώτη επιχειρησιακή νίκη» μετά την οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του αποκλεισμού.

Η Τεχεράνη μιλά για τέλος του αποκλεισμού

Η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον οριστικοποίησαν το κείμενο του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το μνημόνιο προβλέπει επίσης την άμεση και πλήρη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Η επίσημη υπογραφή του κειμένου αναμένεται την Παρασκευή (19/06), ενώ οι συνομιλίες για μια τελική συμφωνία θα μετατεθούν για αργότερα, αφού προηγουμένως η άλλη πλευρά εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει στο μνημόνιο.

Η ανάρτηση Τραμπ: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει»

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «έχει πλέον ολοκληρωθεί», δίνοντας το πράσινο φως για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και για την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

«Πλοία του Κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ανάρτηση με εμφανή στόχο να καθησυχάσει τις αγορές και τη διεθνή ναυτιλία ότι ένας από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους κόμβους για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε ένταση στην περιοχή μεταφράζεται σχεδόν αμέσως σε ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας, το κόστος μεταφοράς και την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Το πρώτο τεστ της συμφωνίας

Η διέλευση των ιρανικών πλοίων, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως, θεωρείται το πρώτο πραγματικό τεστ για το κατά πόσο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στο πεδίο.

Το Fars υποστηρίζει ότι τα ιρανικά πλοία πέρασαν ανεμπόδιστα, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται ξανά από τα Στενά του Ορμούζ. Η εικόνα, πάντως, παραμένει ευαίσθητη, καθώς η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα θα εξαρτηθεί από το αν η συμφωνία εφαρμοστεί χωρίς νέες παρεκκλίσεις ή στρατιωτικά επεισόδια.

Γιατί είναι κρίσιμη η εξέλιξη

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν αφορά μόνο το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορά την παγκόσμια αγορά ενέργειας, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους ναυλωτές και τις οικονομίες που εξαρτώνται από τη σταθερή ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Για την Τεχεράνη, η εικόνα ιρανικών τάνκερ να κινούνται ξανά παρουσιάζεται ως πολιτικό μήνυμα ότι ο αποκλεισμός τελείωσε. Για την Ουάσιγκτον, η ανάρτηση Τραμπ επιχειρεί να δείξει ότι η συμφωνία φέρνει άμεση σταθεροποίηση. Για τις αγορές, το κρίσιμο ερώτημα είναι πιο πρακτικό: αν τα πλοία θα συνεχίσουν να περνούν χωρίς εμπόδια και αν η περιοχή θα παραμείνει ανοιχτή χωρίς νέα στρατιωτική κλιμάκωση.