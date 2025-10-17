ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία «ακυρώνουν» ιστορική συμφωνία για την παγκόσμια ναυτιλία -Η θέση της Ελλάδας

«Στοπ» σε μια ιστορική συμφωνία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών καυσαερίων από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα έβαλαν η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ, σε συνάντηση περισσότερων από 100 χωρών την Παρασκευή (17/10).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, διάφορα κράτη είχαν συγκεντρωθεί στο Λονδίνο για να εγκρίνουν μια συμφωνία που είχε συμφωνηθεί αρχικά τον Απρίλιο, η οποία θα έδινε στη ναυτιλία την πρωτιά στον κλάδο των βιομηχανιών που θα υιοθετούσαν διεθνώς επιβεβλημένους κανόνες για τη μείωση των εκπομπών.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο «πράσινη απάτη» και εκπρόσωποι της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλούσαν χώρες όλη την εβδομάδα με δασμούς εάν υπερψήφιζαν την πρόταση.

Απείχε η Ελλάδα από την ψήφιση

Κάπως έτσι, την ώρα που οι χώρες καλέστηκαν να ψηφίσουν για την έγκριση της συμφωνίας, η Σαουδική Αραβία υπέβαλε πρόταση αναβολής των συνομιλιών για ένα χρόνο. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας του ΟΗΕ δήλωσε ότι αυτό θα σήμαινε ότι η συμφωνία δεν θα εγκρινόταν, καθώς τα βασικά χρονοδιαγράμματα για τη συνθήκη θα έπρεπε να αναθεωρηθούν με την πρόταση της χώρας της Μέσης Ανατολής εν τέλει να εγκρίνεται με ελάχιστες ψήφους.

Η Βρετανία και τα περισσότερα κράτη της ΕΕ ψήφισαν υπέρ της παράτασης των συνομιλιών, ωστόσο άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τάχθηκαν κατά του μπλοκ της Ένωσης και απείχαν.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως οι χώρες που ψήφισαν υπέρ της αναβολής των συνομιλιών ήταν μεταξύ άλλων η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ ενώ ορισμένα κράτη που είχαν αρχικά ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας τον Απρίλιο, άλλαξαν πλευρά και συμφώνησαν να καθυστερήσουν τις διαδικασίες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν οι νησιωτικές Μπαχάμες και η Αντίγκουα και η Μπαρμπούντα.