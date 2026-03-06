ΗΠΑ: Viral βίντεο με κουκέτα να καταρρέει και να πλακώνει ανήλικο ενώ κοιμόταν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που μια κουκέτα, στην οποία κοιμούνται δυο ανήλικα παιδιά, αποσυναρμολογείται και καταρρέει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σημειώθηκε σε σπίτι στο Τέξας των ΗΠΑ και δείχνει τον μεταλλικό σκελετό να διαλύεται. Στο επάνω στρώμα κοιμόταν η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ενώ από κάτω το μικρότερο αδελφάκι της το οποίο μάλιστα γλίτωσε τα χειρότερα όταν τα σίδερα αλλά και το στρώμα τον καταπλάκωσαν.

Σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, το κορίτσι αντέδρασε, ρωτώντας τον αδερφό της αν ήταν καλά και προσπαθώντας απεγνωσμένα να τραβήξει το στρώμα από πάνω του. Στη συνέχεια, έτρεξε να ξυπνήσει τη μητέρα της ενώ στο δωμάτιο έσπευσε και η γιαγιά για να απεγκλωβίσουν το μικρό παιδί. Ένα τρίτο παιδί κοιμόταν σε ένα βρεφικό κρεβάτι λίγα μέτρα μακριά.

BUNK BED BREAKDOWN: Heart-stopping video shows a bunk bed collapse and nearly impale a little boy while sending his sister flying.



The children's mother posting a follow-up video sharing that all of her children are ok, and accepting responsibility for building the bed herself. pic.twitter.com/81UQcK0bZa — Fox News (@FoxNews) March 6, 2026

Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνοντας περισσότερες από 82 εκατομμύρια προβολές ενώ χιλιάδες χρήστες σχολίασαν ότι το κρεβάτι πρέπει να ήταν κακής ποιότητας.

Η μητέρα των παιδιών δημοσίευσε την επόμενη ημέρα ένα άλλο βίντεο, στο οποίο διαβεβαίωνε ότι όλα τα παιδιά της είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό καθώς αποκάλυψε ότι προμηθεύτηκε την κουκέτα από γνωστή αλυσίδα στο διαδίκτυο το οποίο συναρμολόγησε μόνη της. «Στο τέλος της ημέρας, τα παιδιά μου είναι καλά, και αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα πραγματικά να ζητήσω», σημείωσε.