iPhone 17e: Το μεγάλο στοίχημα της Apple για το πρώτο μισό του 2026

Η Apple ετοιμάζει το iPhone 17e για κυκλοφορία φέτος, ως το πιο iPhone με την πιο προσιτή τιμή και τα νεότερα χαρακτηριστικά για το 2026. Το νέο μοντέλο που θα αποτελεί μέρος της περσινής σειράς, θα φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις χωρίς να αυξάνει την τιμή, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αναφέρει το Bloomberg. Το νέο μοντέλο αναμένεται να παραμένει στα 599 δολάρια για την έκδοση με 128 GB αποθήκευσης (στην αγορά των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα από τα πιο ελκυστικά deals στην κατηγορία των iPhone.



iPhone 17e: Οι αλλαγές στο hardware

Η μεγάλη αλλαγή στα του hardware έρχεται στον επεξεργαστή, αφού το iPhone 17e θα παραλαμβάνει το ίδιο A19 chip που χρησιμοποιούν τα μοντέλα της σειράς iPhone 17. Αυτό σημαίνει πολύ καλύτερη απόδοση CPU και GPU, με τις προβλέψεις να μιλούν για 8GB μνήμης RAM, ένα βήμα μπροστά σε σύγκριση με πολλά άλλα smartphones της μεσαίας κατηγορίας, αλλά παράλληλα και βελτιωμένη απόδοση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) που θα έρχονται με τα νέα updates του λειτουργικού.



Πέρα από τον επεξεργαστή, η Apple φαίνεται να επαναφέρει στο iPhone 17e την πρόσφατη σε ασύρματη φόρτιση μέσω MagSafe, ένα στοιχείο που έλειπε από το αντίστοιχο περσινό μοντέλο (iPhone 16e) και έχει λειτουργήσει ως πηγή κριτικής από τους χρήστες. Το μοντέλο αναμένεται επίσης να χρησιμοποιήσει τα νεότερα chips της ίδιας της Apple για τα της επικοινωνίας, κάτι που θα βελτιώσει την σταθερότητα της σύνδεσης και την απόδοση σε 5G, Wi Fi και Bluetooth.



Στο design, αναμένουμε ακόμη πιο λεπτά περιθώρια και ίσως Dynamic Island αντί για notch, καθώς και μια βελτιωμένη selfie κάμερα που θα δανείζεται τεχνολογία από την βασική σειρά συσκευών.

Η αλλαγή πολιτικής

H Apple βλέπει πως τα πράγματα με τη σειρά iPhone 17 πάνε καλά και οι φήμες λένε πως θα μπει σε διαδικασία να αλλάξει εντελώς την πολιτική της σε ό,τι αφορά τις κυκλοφορίες των νέων iPhone. Έγκυροι insiders της αγοράς αναφέρουν πως η εταιρεία του Κουπερτίνο σκέφτεται πλέον να χωρίσει τα μοντέλα της στα δύο.

Τα πιο «δυνατά» iPhone κάθε σειράς (τα Pro και Pro Max, δηλαδή) θα παρουσιάζονται και θα κυκλοφορούν παραδοσιακά τον Σεπτέμβριο, ενώ την άνοιξη της επόμενης χρονιάς θα κυκλοφορούν τα απλά μοντέλα και το αντίστοιχο budget-friendly, όπως το iPhone 17e. Αν λοιπόν ίσχυε αυτή η νέα πολιτική από πέρσι, θα βλέπαμε τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max τον Σεπτέμβριο και μέσα στην άνοιξη τα iPhone 17, iPhone 17 Air και iPhone 17e.