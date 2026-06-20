Ηράκλειο: Τον Σεπτέμβριο οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι

Αναβάλλονται για τον Σεπτέμβριο οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως κάνει γνωστό το υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σεβόμενη το αίτημα των επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου θα μεταθέσει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι για τον Σεπτέμβριο τ.έ.. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Συντήρησης είχε ενημερώσει λεπτομερώς, εγκαίρως και εγγράφως τη δημοτική αρχή σχετικά, χωρίς να διατυπωθούν αντιρρήσεις».

Η Κρήνη Μοροζίνι, πιο γνωστή σε όλους ως τα «Λιοντάρια», αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Ηρακλείου και ένα από τα σημαντικότερα έργα της ενετικής περιόδου στην Κρήτη. Βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης, στην πλατεία Λιονταριών, και κατασκευάστηκε το 1628, επί της Ενετοκρατίας, με πρωτοβουλία του Ενετού διοικητή Φραγκίσκου Μοροζίνι.



Το μνημείο δημιουργήθηκε αρχικά για έναν ιδιαίτερα πρακτικό σκοπό: την υδροδότηση του τότε Χάνδακα. Το νερό έφτανε στην πόλη από τις πηγές του Γιούχτα μέσω ενός σύνθετου υδραγωγείου και διοχετευόταν στην κρήνη, προσφέροντας στους κατοίκους μια πολύτιμη πηγή νερού. Στο κέντρο της δεσπόζουν τα τέσσερα μαρμάρινα λιοντάρια, ενώ η διακόσμησή της περιλαμβάνει ανάγλυφες παραστάσεις με μυθολογικά θέματα.



Σήμερα, η Κρήνη Μοροζίνι αποτελεί σημείο αναφοράς για το Ηράκλειο, ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης και ένα ζωντανό αποτύπωμα της ιστορίας της, που συνδέει την ενετική κληρονομιά με τη σύγχρονη καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.