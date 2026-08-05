Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε νέα ναυτιλιακή διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία νέας διαδρομής διέλευσης πλοίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων και της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, οι δύο χώρες έχουν ήδη συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής οδού, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο η σύνταξη της κοινής ανακοίνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις ή εμπόδια από τρίτες πλευρές.

Ο ίδιος επισήμανε, ωστόσο, ότι ακόμη και αν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ιδιαίτερα κρίσιμης αυτής θαλάσσιας αρτηρίας, μέσω της οποίας διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου και των ενεργειακών μεταφορών.

Τη δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Irna.