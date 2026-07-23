Ισπανία: Κοσμήματα και ρούχα αξίας 1,3 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του Θαπατέρο - «Είναι δώρα»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο υποστήριξε σήμερα (23/7) ότι τα κοσμήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του κατά τη διάρκεια έρευνας στο πλαίσιο της υπόθεσης αθέμιτης άσκησης επιρροής είναι «δώρο» από ξένη χώρα, χωρίς να αποκαλύψει από ποια.

Τα κοσμήματα και τα πολυτελή ρολόγια, αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, βρέθηκαν σε ένα χρηματοκιβώτιο στο γραφείο του. Μετά την ανακάλυψη αυτή του ασκήθηκε δίωξη και για φοροδιαφυγή και λαθραία εισαγωγή.

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Zapatero dice que las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho son "un regalo de cortesía de hace muchos años" y que no tienen "ni uso ni destino" https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/tJKgkzbFVs — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 23, 2026

«Ήταν ένα δώρο αβροφροσύνης (που έλαβε) πριν από πολλά χρόνια», διαβεβαίωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης και πρωθυπουργός μεταξύ 2004-11, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση La1, την πρώτη από την ημέρα που του ασκήθηκε δίωξη, στα μέσα Μαΐου. «Δεν θα δώσω το όνομα της χώρας επειδή η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι η πρώτη που θα το μάθει», πρόσθεσε, παραδεχόμενος όμως ότι «θα έπρεπε» να έχει αρνηθεί το δώρο.

Στα τέλη Ιουνίου, όταν κλήθηκε για ανάκριση, αρνήθηκε να μιλήσει για την προέλευση των κοσμημάτων, σύμφωνα με μια δικαστική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπόθεση «Plus Ultra»

Αυτό το σκέλος εντάσσεται ευρύτερα στην αποκαλούμενη υπόθεση “Plus Ultra”, για το εάν ο Θαπατέρο ευνόησε και έλαβε χρήματα, χρησιμοποιώντας την επιρροή του χωρίς πλέον να είναι στην εξουσία, για τη διάσωση της ομώνυμης, μικρής αεροπορικής εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του, ο επιχειρηματίας Χούλιο Μαρτίνεθ, είπε την Τρίτη σε έναν δικαστή, ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ιστορικό και αξιοσέβαστο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη διάσωση της εταιρείας.

«Δεν μίλησα με κανέναν, ούτε στη SEPI (το κρατικό επενδυτικό ταμείο του ισπανικού κράτους που ανέλαβε την υπόθεση), ούτε στην κυβέρνηση» είπε σήμερα ο Θαπατέρο, επαναλαμβάνοντας ότι είναι «παντελώς αθώος» και δηλώνοντας θύμα μιας «παράλληλης δίκης». Χαρακτήρισε επίσης «καθαρή επινόηση» την υποτιθέμενη εντολή που έδωσε σε συνεργάτες του για την ίδρυση μιας εξωχώριας εταιρείας στο Ντουμπάι και υπερασπίστηκε τη γραμματέα του «μια γυναίκα υπόδειγμα», όπως είπε, που πρόκειται να δώσει και αυτή κατάθεση.

Η δίωξη του Θαπατέρο, η πρώτη για νυν ή πρώην αρχηγό της κυβέρνησης στην Ισπανία, φέρνει σε δύσκολη θέση τον διάδοχό του στο κόμμα και στην πρωθυπουργία, τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος τον υπερασπίστηκε δημοσίως.