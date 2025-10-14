Ιταλία: «Παγίδα θανάτου» για 3 αστυνομικούς που έκαναν έξωση σε σπίτι - Ο χώρος ήταν γεμάτος αέριο

«Παγίδα θανάτου» που στοίχισε τη ζωή σε τρεις αστυνομικούς είχαν στήσει οι ένοικοι μίας αγροικίας στη Βερόνα της Ιταλίας, για να αντιμετωπίσουν την έξωση που πραγματοποιούσαν οι Αρχές.

Οι ένοικοι του σπιτιού, δύο άνδρες και μία γυναίκα, όλοι τους αδέλφια, είχαν γεμίσει το κτίριο με αέριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη όταν οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα.

Η επιχείρηση κατέληξε σε τραγωδία με 3 καραμπινιέρους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ 13 άλλοι αστυνομικοί και στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, τη ζωή τους έχασαν ο υπολοχαγός Μάρκο Πιφάρι, ο επιλεγμένος καραμπινιέρος Νταβίντε Μπερναρτέλο και ο αρχιφύλακας Βαλέριο Ντάπρα.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να καταπλακώσουν τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το σπίτι ήταν γεμάτο αέριο και η έκρηξη προκλήθηκε όταν άνοιξε η μπροστινή πόρτα.

Dolore per la tragedia di Castel d'Azzano. La CRI si stringe all'Arma per i tre militari uccisi.



La CRI di Verona, già sul posto, è intervenuta dopo la l'esplosione prestando i primi soccorsi.



Fianco a fianco, nel servizio e nel dolore.@_Carabinieri_



(Foto archivio CRI) pic.twitter.com/NpZQapi3qw — Croce Rossa Italiana (@crocerossa) October 14, 2025

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Μετά το περιστατικό, οι δύο εκ των ενοίκων του σπιτιού συνελήφθησαν ενώ ο τρίτος διέφυγε και αναζητείται.

Σύμφωνα με την Corriere Della Serra, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τα τρία αδέλφια, ηλικίας περίπου 60 ετών προσπάθησαν να αποτρέψουν την έξωση με τον ίδιο τρόπο.

Τον Οκτώβριο του 2024, τα αδέλφια είχαν γεμίσει ξανά την αγροικία με αέριο, με την έξωση να αναβάλλεται. Ένα χρόνο νωρίτερα ένα από τα τρία αδέλφια έλουσε τον εαυτό του με βενζίνη και απείλησε να αυτοπυρποληθεί.