«Ιθάκη»: Ασφαλιστικά μέτρα και μια καλή και δωρεάν διαφήμιση για το βιβλίο

Για τη διαμάχη ανάμεσα στον εκδότη της εφημερίδας Documento, Κώστα Βαξεβάνη, με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, που έχει τα δικαιώματα του βιβλίου «Ιθάκη», του Αλέξη Τσίπρα, σας τα έγραψα και χθες.



Επειδή, όμως, το θέμα πήρε διαστάσεις μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο οίκος Gutenberg και τα όσα καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό, ο Βαξεβάνης, ήθελα να μάθω τι λέει για όλα αυτά το περιβάλλον Τσίπρα.



Από την Αμαλίας, όποιον ρώτησα, δεν ήθελε να κάνει κανένα σχόλιο. Ασχολούνται μόνο με τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας του βιβλίου και την εκδήλωση παρουσίασης του.



Έτσι, αναγκάστηκα να καταφύγω στους γνωστούς μου που τριγυρίζουν στο Σύνταγμα και γύρω, γύρω από την έδρα του Αλέξη Τσίπρα.



Ένας εξ' αυτών που «διαβάζει» τον Τσίπρα με μανία από την «Πρώτη Φορά» μέχρι σήμερα μου είπε πως ο εκδοτικός οίκος έχει κάθε λόγο να κινηθεί νομικά για τα πνευματικά δικαιώματα ενός βιβλίου που δεν έχει καν εκδοθεί. Επίσης, επέμεινε ότι ο Τσίπρας δεν έχει κάποια σχέση. Αν είχε, μου είπε, θα κατέθεταν και από τη δική του πλευρά ασφαλιστικά. Όχι, βέβαια, ότι εμπόδισε τον Gutenberg να καταθέσει τα δικά του, αλλά όπως και να έχει, διαφέρει.



Κατά τα λοιπά, ο ίδιος γνωστός μου, ισχυρίζεται ότι η κίνηση Βαξεβάνη εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες - αν δεν μου διευκρίνησε υπέρ τίνος.



Τέλος, επέμεινε ότι στο τέλος, όλα αυτά, κάνουν διαφήμιση του βιβλίου. Και από αυτή τη σκοπιά, η όλη ιστορία δεν είναι, εν τέλει, καθόλου κακή για τον Τσίπρα.