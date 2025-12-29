Ιβάν Σβιτάιλο: «Το δέντρο μας λαμπάδιασε, παραλίγο να καούμε - Ο πατέρας μας, μάς έσωσε»

Ο Ιβάν Σβιτάιλο ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;” και μοιράστηκε μαζί μας τις αναμνήσεις του από τα παιδικά του Χριστούγεννα αποκαλύπτοντας πως μέσω των παιδιών του αναπληρώνει κενά και εμπειρίες που δεν έζησε ποτέ!

«Σ’ αυτές τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, είτε θες είτε δεν θες, επιστρέφεις στις αναμνήσεις του παιδιού που ήσουν εσύ. Θέλεις ή δεν θέλεις θα αναζητήσεις αυτή τη ζεστασιά της οικογένειας που κάποιοι την έζησαν και κάποιοι άλλοι όχι. Εγώ ας πούμε, μέσα από τα παιδιά μου, ζω πολλά πράγματα τα οποία τα στερήθηκα».

Χριστούγεννα στην Κριμαία

Ο χορευτής αποκάλυψε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, όμως τελικά έγινε μια… ευχάριστη ανάμνηση από αυτές τις παλιές και παιδικές που διηγείσαι στους άλλους. «Σίγουρα σαν παιδί αυτές τις μέρες θυμάμαι το σπίτι που μεγάλωσα στην Κριμαία και το χριστουγεννιάτικο δέντρο! Θυμάμαι μια χρονιά μάλιστα, που είχε ο αδερφός μου κάτι σαν πυροτέχνημα για να ρίξει στο δέντρο. Το έριξε και αυτό λαμπάδιασε! Πήρε τότε ο πατέρας μου το δέντρο με το χέρι, όπως ήταν μες στις φλόγες και το έβαλε στην μπανιέρα για να μην καούμε!

Θυμάμαι τα ευτράπελα, τα ωραία, τις όμορφες στιγμές. Έπειτα, μετά από τα δέκα μου, ζούσα πιο πολύ τις οικογένειες των άλλων, γιατί ήρθα με τη μητέρα μου στην Αθήνα και ήμασταν οι δυο μας εδώ. Έτσι πιο πολύ ήμασταν φιλοξενούμενοι σε άλλες οικογένειες».