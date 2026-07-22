Jeep Avenger e-Hybrid: Με όφελος έως €2.500

Αποτελώντας ένα γνήσιο Jeep με αυθεντικό DNA, το Avenger e-Hybrid γίνεται πιο συμφέρον από ποτέ, με όφελος για το δυνητικό αγοραστή που αγγίζει τις €2.500. Η ενέργεια αφορά στα επίπεδα εξοπλισμού Longitude και Altitude, συμπεριλαμβάνοντας εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών με κάλυψη και για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Ο εξοπλισμός του επιπέδου Longitude περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων ζάντες αλουμινίου, Full LED Reflector προβολείς, κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, infotainment με οθόνη αφής 10,25”, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα Selec-Terrain, Hill Descent Control, ηλεκτρικό χειρόφρενο και πακέτο ADAS με αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση στην λωρίδα κίνησης, ανίχνευση κόπωσης οδηγού.

Το επίπεδο Altitude έχει επιπλέον ζάντες 17”, προβολείς ομίχλης, αυτόματους προβολείς, καθίσματα με επενδύσεις από ύφασμα/βινύλιο, δερμάτινο τιμόνι, διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών με ρυθμιζόμενο ύψος, αυτόματο κλιματισμό, adaptive cruise control, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, κάμερα οπισθοπορείας και ενεργοποίηση κινητήρα χωρίς κλειδί.

Διαθέσιμο σε αμφότερα τα επίπεδα εξοπλισμού και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων χωρίς επιβάρυνση, το Jeep Avenger e-Hybrid σας περιμένει στο δίκτυο πωλήσεων της Jeep για να το δείτε από κοντά και να προγραμματίσετε ένα test drive, έτσι ώστε να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για το B-SUV της θρυλικής μάρκας.