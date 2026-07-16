Το ολοκαίνουργιο Jeep Compass e-Hybrid με €32.990 και 8ετή εργοστασιακή εγγύηση

Κερδίζοντας ακόμα περισσότερο έδαφος σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς αυτοκινήτου, το νέο Jeep Compass e-Hybrid διατίθεται πλέον με εισαγωγική τιμή €32.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude που περιλαμβάνει πρακτικά τα πάντα.

Μεταξύ πολλών άλλων διαθέτει ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, οθόνη infotainment 16”, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ενεργό cruise control, ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, προβολείς LED με αυτόματη ενεργοποίηση, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες και ζάντες αλουμινίου 18”. Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού ονομάζεται Summit και διαθέτει επιπλέον LED Matrix προβολείς, φωτιζόμενη εμπρός γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, επενδύσεις καθισμάτων από οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και συναγερμό.

Στην έκδοση e-Hybrid το ολοκαίνουργιο C-SUV της Jeep αποδίδει 145 HP και έχει αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με την κατανάλωση καυσίμου στον μικτό κύκλο WLTP να είναι 5,9 lt/100 km. Το υβριδικό σύστημα έχει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Επιπρόσθετα, το νέο μοντέλο της Jeep καλύπτεται από 8ετή (ή 120.000 km) εγγύηση που συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος και είναι μεταβιβάσιμη, διαφυλάσσοντας την μεταπωλητική αξία.

Το ολοκαίνουργιο Compass συνταιριάζει μοναδικά τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep με μοντέρνα σχεδίαση και κορυφαία τεχνολογία, διαθέτοντας παράλληλα δελεαστική τιμή και υψηλό δείκτη value for money. Περιμένει δε το κοινό να το οδηγήσει στο δίκτυο πωλήσεων της μάρκας σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να κατανοήσει τι σημαίνει αυθεντικό Jeep.