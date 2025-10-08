Johnson & Johnson: Καταδικαστική απόφαση-μαμούθ 966 εκατ. δολαρίων για καρκίνο από ταλκ

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες καταδίκασε την Johnson & Johnson να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, έναν σπάνιο αλλά θανατηφόρο καρκίνο που συνδέεται με την έκθεση σε αμίαντο. Η υπόθεση αναζωπυρώνει το πολυσυζητημένο σκάνδαλο γύρω από τα προϊόντα ταλκ της εταιρείας, τα οποία ,όπως κατηγορείται, περιείχαν ίνες αμιάντου.

Η Mae Moore, κάτοικος Καλιφόρνια, πέθανε το 2021 σε ηλικία 88 ετών. Η οικογένειά της, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters κατέθεσε αγωγή το ίδιο έτος, υποστηρίζοντας ότι η μακροχρόνια χρήση της βρεφικής πούδρας της J&J προκάλεσε την ασθένειά της. Το σώμα των ενόρκων αποφάσισε τη Δευτέρα ότι η εταιρεία πρέπει να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις και επιπλέον 950 εκατομμύρια σε ποινικές ρήτρες, ένα από τα υψηλότερα ποσά που έχουν επιδικαστεί ποτέ σε τέτοιες υποθέσεις.

Ωστόσο, το ποσό ενδέχεται να μειωθεί, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει αποφανθεί ότι οι ποινικές αποζημιώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν εννέα φορές τις αποζημιώσεις για ηθική βλάβη.

Johnson & Johnson ordered to pay $966 million in talc cancer case after jury finds company liable https://t.co/mqUZpzMyQu https://t.co/mqUZpzMyQu — Reuters (@Reuters) October 7, 2025

Αντίδραση της εταιρείας

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε άμεσα ότι θα ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εξωφρενική και αντισυνταγματική». Ο Erik Haas, αντιπρόεδρος της εταιρείας για νομικές υποθέσεις, δήλωσε ότι «οι δικηγόροι της ενάγουσας βασίστηκαν σε ψευδοεπιστημονικά στοιχεία που δεν έπρεπε ποτέ να παρουσιαστούν στο δικαστήριο».



Η J&J επιμένει πως τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η εταιρεία σταμάτησε την πώληση ταλκ-πούδρας στις ΗΠΑ το 2020, αντικαθιστώντας την με προϊόντα με βάση το άμυλο καλαμποκιού.

«Ώρα να αναλάβουν ευθύνη»

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος της οικογένειας, Trey Branham, δήλωσε μετά την ετυμηγορία πως «ελπίζουμε ότι η Johnson & Johnson θα δεχτεί επιτέλους την ευθύνη για αυτούς τους αδικαιολόγητους θανάτους».



Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η J&J βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερες από 67.000 αγωγές από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο έπειτα από τη χρήση προϊόντων ταλκ της εταιρείας. Οι περισσότερες υποθέσεις σχετίζονται με καρκίνο των ωοθηκών, ενώ οι αγωγές για μεσοθηλίωμα αποτελούν μικρότερο αλλά αυξανόμενο ποσοστό.

Η μάχη συνεχίζεται στα δικαστήρια

Η εταιρεία έχει επιχειρήσει τρεις φορές να επιλύσει μαζικά τις υποθέσεις μέσω πτώχευσης θυγατρικών, όμως τα ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν απορρίψει επανειλημμένα τα σχέδιά της. Παράλληλα, ορισμένες υποθέσεις έχουν λήξει με συμβιβασμό, ενώ άλλες, όπως αυτή της Moore, οδηγούνται σε δίκες με τεράστιες αποζημιώσεις.

Το τελευταίο διάστημα, η Johnson & Johnson έχει δεχθεί σειρά καταδικαστικών αποφάσεων, αν και σε κάποιες περιπτώσεις έχει καταφέρει να μειώσει τα ποσά των αποζημιώσεων ή να κερδίσει εφέσεις.

Η απόφαση του Λος Άντζελες ωστόσο στέλνει ένα σαφές μήνυμα: το σκάνδαλο του ταλκ παραμένει ανοιχτή πληγή για την εταιρεία και το τίμημα, οικονομικό και ηθικό, γίνεται ολοένα βαρύτερο.