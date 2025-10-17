Μαζικές αγωγές κατά της Johnson & Johnson και στη Βρετανία

Μία τεράστια αγωγή κατατέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ενάντια στον κολοσσό των φαρμάκων, Johnson & Johnson, που κατηγορείται ότι πουλούσε το γνωστό παιδικό ταλκ γνωρίζοντας ότι έχει μολυνθεί με αμίαντο.

Η αγωγή, σύμφωνα με το BBC, αφορά 3.000 ανθρώπους και επικεντρώνεται σε εσωτερικές ενημερώσεις και επιστημονικές έρευνες.

Την αγωγή κατέθεσε η εταιρεία KP Law και, όπως υποστηρίζει, η Johnson & Johnson γνώριζε από τη δεκαετία του 1960 ότι το ταλκ της περιείχε ινώδεις μορφές ταλκ, καθώς και τρεμολίτη και ακτινόλιθο. Και τα δύο ορυκτά - όταν βρίσκονται στην ινώδη μορφή τους - ταξινομούνται ως αμίαντος και συνδέονται με δυνητικά θανατηφόρους καρκίνους.

Αρνείται τις κατηγορίες η εταιρεία

Τα δικαστικά έγγραφα, που έχει στη διάθεσή του το κορυφαίο βρετανικό δίκτυο, υποστηρίζουν ότι παρότι γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία ευθύνονται για καρκίνους, η Johnson & Johnson ποτέ δεν έβαλε προειδοποιητική σήμανση στη συσκευασία ου ταλκ. Αντιθέτως, έβγαλε επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες που παρουσίαζαν το ταλκ ως σύμβολο αγνότητας και ασφάλειας.

Από την πλευρά της, πάντως, η J&J αρνείται τις κατηγορίες πως γνώριζε ότι το ταλκ για μωρά που πουλούσε ήταν μολυσμένο με αμίαντο, τονίζοντας ότι «πληρούσε όλα τα στάνταρντς των ρυθμιστικών αρχών, δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».

Πάντως, η πώληση του συγκεκριμένου ταλκ σταμάτησε στη Μεγάλη Βρετανία το 2023.

Πολλοί ενάγοντες έχουν νοσήσει ή πεθάνει από καρκίνο

Η αγωγή που κατατέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία αντανακλά την κατάσταση εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν κατατεθεί πολλές αγωγές, με τους ενάγοντες να μηνύουν την J&J ζητώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Οι δικηγόροι των εναγόντων στη Μεγάλη Βρετανία εκτιμούν ότι οι αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να λάβουν οι πελάτες τους μπορεί να ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια στερλίνες, ενώ υποστηρίζουν ότι η ομαδική αγωγή μπορεί να καταλήξει να είναι η σημαντικότερη αγωγή για καταναλωτικό προϊόν στην ιστορία της χώρας.

Πολλοί από τους ενάγοντες στη Μεγάλη Βρετανία έχουν νοσήσει ή έχουν ήδη πεθάνει από καρκίνο των ωοθηκών, μεσοθηλίωμα – ένας καρκίνος που σχετίζεται συχνά με τη χρήση αμίαντου – ή άλλους καρκίνους.

Όλοι οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ταλκ για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζωή τους.

Στα συνηθισμένα συμπτώματα του καρκίνου των ωοθηκών περιλαμβάνονται το επίμονο φούσκωμα, επίμονο πυελικό ή κοιλιακό άλγος, γρήγορο αίσθημα κορεσμού ή αδυναμία φαγητού και αυξημένη ή επείγουσα ανάγκη για ούρηση.

Όσοι έχουν αυτά τα συμπτώματα συχνά – πάνω από 12 φορές μέσα σε ένα μήνα – θα πρέπει να επισκεφτούν γιατρό. Η υπερβολική κόπωση, οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου όπως η δυσκοιλιότητα ή η διάρροια και η κολπική αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση είναι επίσης σημάδια ότι πρέπει να επισκεφτείτε το γιατρό σας.