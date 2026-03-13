Κάιλι Τζένερ: Ποζάρει topless φορώντας μόνο το καλσόν της και δηλώνει «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»

Tο νεότερο μέλος της οικογένειας Kardashian-Jenner μιλάει στο Vanity Fair και κάνει αποκαλύψεις για τις άλλες διάσημες γυναίκες της οικογένειάς της αλλά και για πολλά άλλα και ενδιαφέροντα...

Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει topless, σε άλλη φωτογραφία την βλέπουμε εντελώς γυμνή φορώντας μόνο μια κάπα και ψηλοτάκουνες γόβες, σε άλλη πόζα με γυρισμένη πλάτη φορά μόνο το καλσόν της και ψηλοτάκουνες γόβες... σε όλες πάντως τις φωτογραφίες το sexyness είναι έκδηλο.

Στη συνέντευξη, η 28χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία έχει σχέση με τον 30χρονο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Timothée Chalamet, παραδέχεται ότι θέλει περισσότερα παιδιά. «Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας των 20 μου, θέλω να επικεντρωθώ μόνο στον εαυτό μου, στις επιχειρήσεις μου, στη δουλειά μου, στα ταξίδια με τα παιδιά μου, στο να απολαμβάνω τα παιδιά μου και μετά... στο να κάνω περισσότερα παιδιά...».

Μεταξύ άλλων μίλησε και για την εξέλιξή της, τονίζοντας πόσο έχει ωριμάσει μπροστά στα μάτια του κοινού μετά από χρόνια προβολής στο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians».

«Δεν νομίζω ότι κανείς μας ήξερε σε τι μπλέκαμε στην αρχή. Ήμουν εννέα χρόνων, έχω μια κόρη τώρα που γίνεται οκτώ, οπότε είναι τρελό... Τότε είναι που αρχίζεις να δημιουργείς τις πρώτες σου αναμνήσεις. Είναι σχεδόν σαν να μην ξέρω τίποτα άλλο. Ποτέ δεν πήρα μια γεύση από την κανονικότητα ως ενήλικας» εξήγησε.