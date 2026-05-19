Καινούργιοι κινητήρες για τα φορτηγά της Volvo

Οι πιο αποδοτικοί κινητήρες καυσίμου όλων των εποχών της Volvo Trucks είναι εδώ - δύο ολοκαίνουργιοι κινητήρες 13 λίτρων σχεδιασμένοι να λειτουργούν με ανανεώσιμους τύπους καυσίμων πετρελαίου και αερίου, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εφαρμογών υδρογόνου. Και οι δύο βασίζονται στην πιο πρόσφατη πλατφόρμα κινητήρων που έχει αναπτυχθεί από την ίδια τη Volvo. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της γραμμής μετάδοσης κίνησης της Volvo Trucks και οι νέοι κινητήρες της προσφέρουν έναν ελκυστικό συνδυασμό μεγαλύτερης ισχύος, χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου, μειωμένων εκπομπών ρύπων, χαμηλότερου θορύβου και βελτιωμένης οδηγικής εμπειρίας. Ο νέος κινητήρας μπορεί να προσφέρει έως και 4% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με το κινητήρα που αντικαθιστά, όταν αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα του νέου κινητήρα σε συνδυασμό με τις τελευταίες τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμου της Volvo Trucks, οι οποίες θα είναι πλέον διαθέσιμες σε περισσότερους πελάτες.

Το νέο moteur των 13.000 κ.εκ.

Μία ολοκαίνουργια παγκόσμια πλατφόρμα κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Volvo Trucks έχει αναπτύξει νέους κινητήρες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και συνθηκών και οι νέοι κινητήρες θα πληρούν ή και θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας, όπως οι εκπομπές ρύπων και τα επίπεδα θορύβου. «Αυτοί οι ολοκαίνουργιοι κινητήρες δεν είναι μόνο τα πιο αποδοτικά συστήματα κίνησης που έχουμε κατασκευάσει ποτέ, αλλά και η τεχνολογία που θα οδηγήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μέλλον. Η ευελιξία και η ετοιμότητα για χρήση με όλα τα υπάρχοντα καύσιμα πετρελαίου και αερίου, αλλά και τις μελλοντικές εφαρμογές υδρογόνου, σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε αποδοτικά φορτηγά με δυνατότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων σε όλους τους πελάτες μας παγκοσμίως» λέει ο Jan Hjelmgren, Επικεφαλής Product Management της Volvo Trucks.

Νέες τεχνολογίες για οικονομία και ευελιξία καυσίμου

Με διαρκή στόχο τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου, η Volvo Trucks έχει αναπτύξει μία από τις πιο αποδοτικές γενιές κινητήρων που διατίθενται σήμερα στην αγορά. Η σειρά Volvo Aero που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2024, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά έως και 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ οι ολοκαίνουργιοι κινητήρες που έχουν αναπτυχθεί από την ίδια τη Volvo θα προσφέρουν περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου έως και 4% σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και κατηγοριών οχημάτων. Η νέα πλατφόρμα διαθέτει βελτιωμένη λειτουργία πέδησης κινητήρα για αυξημένη οδηγική εμπειρία, νέο σχεδιασμό κυλίνδρων και τούρμπο καθώς και μια αναβαθμισμένη έκδοση του ιδιαίτερα δημοφιλούς συστήματος μετάδοσης I-Shift της Volvo. Τόσο οι εκδόσεις πετρελαίου όσο και οι εκδόσεις αερίου θα προσφέρουν επίσης σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ροπής. Επιπλέον, πολλές εκδόσεις του κινητήρα πετρελαίου είναι συμβατές με το I-Roll της Volvo Trucks με λειτουργία stop/start του κινητήρα, επιτρέποντας σε περισσότερους πελάτες να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, σβήνοντας τον κινητήρα και αφήνοντας το όχημα να κινείται σε κατηφόρες.

Η Volvo Trucks είναι πρωτοπόρος στη μετάβαση προς μεταφορές χωρίς ορυκτά καύσιμα, με στόχο την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών έως το 2040, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική τεχνολογίας τριών κατευθύνσεων. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμου και κινητήρες εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα όπως πράσινο υδρογόνο, βιοαέριο (bio-LNG), βιοντίζελ και HVO (υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο).

Οι νέοι κινητήρες εσωτερικής καύσης της Volvo Trucks με μία ματιά

• Η νέα πλατφόρμα κινητήρων είναι έτοιμη για εναλλακτικά καύσιμα όπως βιοντίζελ/B100, HVO, βιοαέριο/bio-LNG και πράσινο υδρογόνο

• Ο κινητήρας D13 θα διατίθεται με ισχύ 380-560 ίππων και ροπή 1.800-2.900 Nm

• Η έκδοση G13 θα προσφέρει 420-500 ίππους και 2.400-2.800 Nm

• Οι νέοι κινητήρες Euro6 ικανοποιούν τις νέες απαιτήσεις των κανονισμών NNR3 (New Noise Regulation Phase 3) και είναι σχεδιασμένοι ώστε να ανταποκρίνονται και σε μελλοντική νομοθεσία

• Θα προσφέρονται στα μοντέλα Volvo FM, FMX, FH και FH Aero

• Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026

• Η διάθεση των νέων κινητήρων θα γίνει σταδιακά παγκοσμίως, με πρώτες αγορές την Ευρώπη, το Μαρόκο, την Τουρκία και την Ινδία, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν η Βόρεια και Λατινική Αμερική, η Ασία και η Αφρική

• Οι νέοι κινητήρες θα κατασκευάζονται αρχικά στο Skövde της Σουηδίας και τα φορτηγά θα συναρμολογούνται στο Tuve της Σουηδίας και στη Γάνδη, στο Βέλγιο