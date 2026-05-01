Ασφάλεια 5 αστέρων (NCAP) για τα φορτηγά της Volvo

Η Volvo Trucks συνεχίζει να διακρίνεται στις αξιολογήσεις ασφάλειας της Euro NCAP, με μια ακόμη δοκιμή στην οποία το Volvo FM απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των πέντε αστέρων. Συνολικά, επτά μοντέλα φορτηγών Volvo έχουν πλέον λάβει αξιολόγηση πέντε αστέρων από την Euro NCAP, υπογραμμίζοντας την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της Volvo στην ασφάλεια.

Η τελευταία αξιολόγηση ασφάλειας της Euro NCAP βασίζεται σε δοκιμή που επικεντρώνεται σε φορτηγά της κατηγορίας «Περιφερειακών Διανομών» (Regional Distribution), στην οποία η Volvo συμμετείχε με το βαρέος τύπου Volvo FM σε διαμόρφωση rigid 4x2. Για ακόμη μία φορά, η Volvo έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων για την απόδοση ασφάλειας.

Τα μοντέλα Volvo που έχουν λάβει έως τώρα 5 αστέρια στην αξιολόγηση της Euro NCAP είναι:

Volvo FM 4x2 tractor

Volvo FM 4x2 rigid

Volvo FM 6x2 rigid

Volvo FH 4x2 tractor

Volvo FH 6x2 rigid

Volvo FH Aero 4x2 tractor

Volvo FH Aero 6x2 rigid

«Για ακόμη μία φορά, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Volvo τηρεί τη δέσμευσή της: η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο σε κάθε μας ενέργεια. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία ώστε να παραμένουμε στην κορυφή της ασφάλειας και να προστατεύουμε τόσο τους οδηγούς όσο και όλους τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου» δηλώνει ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Όλα τα μοντέλα φορτηγών Volvo που έχουν αξιολογηθεί από την Euro NCAP όχι μόνο έλαβαν τη μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας, αλλά πληρούν επίσης τα λεγόμενα κριτήρια City Safe της Euro NCAP, χάρη στην καλή ορατότητα και στην υψηλή απόδοση των ενεργητικών συστημάτων ασφάλειας της Volvo, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προστασία πεζών και ποδηλατών σε αστικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η Volvo ήταν ο πρώτος κατασκευαστής φορτηγών που έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων, όταν η Euro NCAP παρουσίασε το πρώτο της σύστημα αξιολόγησης ασφάλειας για επαγγελματικά οχήματα βαρέος τύπου το 2024.

Μια αξιολόγηση 5 αστέρων από την Euro NCAP σημαίνει ότι το φορτηγό πληροί ή υπερβαίνει κριτήρια όπως η υποστήριξη οδηγού και η αποφυγή συγκρούσεων, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας τόσο για τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Το όραμα της Volvo Trucks για ένα μέλλον χωρίς ατυχήματα αποτελεί τον βασικό οδηγό στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας οχημάτων και κυκλοφορίας. Η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει συστήματα ασφάλειας που όχι μόνο προστατεύουν, αλλά και προβλέπουν πιθανούς κινδύνους και μειώνουν τα ατυχήματα.