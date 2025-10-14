Κάλλιο αργά παρά ποτέ: Γερμανίδα επέστρεψε στην Ελλάδα κλεμμένο κιονόκρανο μετά από 50 χρόνια

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ» λέει η παροιμία και μια Γερμανίδα που έκλεψε το ένα κιονόκρανο από την αρχαία Ολυμπία το έκανε πράξη. Περισσότερο από μισό αιώνα μετά από την κλοπή του αρχαίου αρχιτεκτονικού μέλους αυτό επιστρέφει στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Το κιονόκρανο, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και με διαστάσεις περίπου 23 εκατοστά ύψος και 33,5 εκατοστά πλάτος, αφαιρέθηκε από το Λεωνιδαίο, έναν ξενώνα του 4ου αιώνα π.Χ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο Πολιτισμού εξήρε την «ευαισθησία και το θάρρος» της γυναίκας που επέστρεψε το αντικείμενο.

Είναι το τρίτο αρχαίο αντικείμενο που επιστρέφεται από το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ τα τελευταία χρόνια.

«Με κίνητρο την πρόσφατη επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων από το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ στις χώρες προέλευσής τους, αποφάσισε να το παραδώσει στο πανεπιστήμιο, με την πολύτιμη συμβολή του οποίου επέστρεψε στην Ελλάδα και την Αρχαία Ολυμπία», ανέφερε το υπουργείο, επαινώντας την «ευαισθησία και το θάρρος» της γυναίκας.

Αρχαία κληρονομία ως τρόπαιο ληστείας

Το 2019, το Πανεπιστήμιο του Μίνστερ είχε επιστρέψει ένα κύπελλο με διπλή λαβή που ανήκε σε έναν πρωταθλητή από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Στη συνέχεια, το 2024, επέστρεψε μια μαρμάρινη ανδρική κεφαλή ρωμαϊκής εποχής, η οποία προερχόταν από νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης.

«Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Αυτή η πράξη αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός και η ιστορία δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά απαιτούν συνεργασία, υπευθυνότητα και αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο Γεώργιος Διδασκάλου, ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Torben Schreiber, επιμελητής του αρχαιολογικού μουσείου του Πανεπιστημίου του Μίνστερ, πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις το σωστό, το ηθικό και το δίκαιο».

Η Αθήνα προσπαθεί εδώ και χρόνια να πετύχει συμφωνίες για τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων χωρίς να καταφεύγει σε νομικές ενέργειες. Κύριος στόχος της παραμένει η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από τον 19ο αιώνα. Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν για την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.