Καμίνια: Ποινή φυλάκισης 6 μηνών στην 20χρονη που άφησε μόνο του τον 5χρονο αδερφό της

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετη αναστολή επιβλήθηκε στην 20χρονη, αδερφή του 5χρονου αγοριού που αφέθηκε μόνο του κλειδωμένο σε διαμέρισμα στα Καμίνια και χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας για να το σώσει.

Σημειώνεται πως η νεαρή συνελήφθη μετά από εντολή που δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ενώ έχει σχηματισθεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας, καθώς το άφησε μόνο του το παιδάκι στο σπίτι μαζί με μια ακόμη ανήλικη αδερφή του και έφυγε.

Όπως αναφέρεται, η 19χρονη έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (28/8) στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά χωρίς δικηγόρο, ενώ το μεσημέρι έφτασε και η μητέρα της από Καλαμάτα ως μάρτυρας.

Όσον αφορά τον 5χρονο και την 17χρονη, θα επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά από εντολή εισαγγελέα.

Το χρονικό και η εξήγηση της 20χρονης

Υπενθυμίζεται πως ομάδα ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσε έλαβε κλήση για ένα ανήλικο παιδί που βρισκόταν σε μπαλκόνι και πετούσε αντικείμενα στο δρόμο ενώ υπήρξαν και αναφορές που έλεγαν πως προσπάθησε να πηδήξει τα κάγκελα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και απέτρεψαν τα χειρότερα.

Ειδικότερα, μία αστυνομικός με τη βοήθεια συναδέλφου της, ανέβηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και έφτασε στο παιδί.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

Περίπου 40 λεπτά μετά έφτασε στο σπίτι η 20χρονη αδελφή του παιδιού, η οποία ανέφερε ότι τον είχε αφήσει μαζί με την 16χρονη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Mega η 20χρονη, η οικογένειά της αντιμετωπίζει συχνά τέτοιου είδους προβλήματα ενώ εξήγησε ότι στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μεταφερθεί στο Παίδων μετά από εισαγγελική εντολή για τρεις μήνες.

Για τη συγκεκριμένη μέρα, δε, που το αδελφάκι της έμεινε μόνο στο σπίτι, υποστήριξε πως «πετάχτηκε» για λίγο μέχρι το περίπτερο και κλείδωσε την πόρτα υπό τον φόβο να μην βγει έξω. Μάλιστα, σημείωσε πως αντιλήφθηκε το λάθος της και πως έπρεπε να τον πάρει μαζί της.