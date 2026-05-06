Καραμανλής: Αιχμές για «αδιαφανή και πελατειακή» διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων

Με αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πραγματικότητα για τους αγρότες είναι εξαιρετικά δύσκολη, κάνοντας λόγο για μια «ανυπόφορη» κατάσταση. Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τον τρόπο που κατανέμονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, κάνοντας αναφορά σε «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων».



Μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (06/05), ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στις προκλήσεις του αγροτικού τομέα και στη σημασία της λειτουργίας της ΚΕΟΣΟΕ. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης και άμεσης εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Ο Κώστας Καραμανλής στάθηκε στη σημασία της ΚΕΟΣΟΕ, χαρακτηρίζοντάς τη βασικό θεσμικό πυλώνα στήριξης των συνεταιριστικών οινοποιείων και των Ελλήνων αμπελουργών, που συμβάλλει στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.



Αναλύοντας τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, έκανε λόγο για τις επιπτώσεις της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και για τις πιέσεις που προκάλεσαν οι ευρωπαϊκές πολιτικές μετάβασης. Στην Ελλάδα, όπως σημείωσε, η κατάσταση επιδεινώθηκε από την αύξηση του κόστους παραγωγής, τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, τις ζημιές από φυσικές καταστροφές, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και προβλήματα στη διαχείριση των ενισχύσεων.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διαρθρωτικές αδυναμίες του τομέα, όπως ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η έλλειψη κατάρτισης και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης σύγχρονων συνεταιριστικών σχημάτων, επενδύσεων στην καινοτομία και την εκπαίδευση, καθώς και τη στήριξη των νέων αγροτών.



Καταλήγοντας, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι απαιτείται άμεσα ένα ολοκληρωμένο, χρηματοδοτημένο σχέδιο για την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος για ουσιαστικές παρεμβάσεις είναι περιορισμένος.