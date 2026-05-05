Συνέδριο ΝΔ χωρίς Καραμανλή (;) - Το είπε στην Ντόρα, θα το πει και στον Ρουσόπουλο;

Φαίνεται πως το επικείμενο Συνέδριο της ΝΔ δεν θα έχει παρόντα τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή ο οποίος (περίπου) το ξεκαθάρισε στην Ντόρα Μπακογιάννη στη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του.

Κάπως άβολη στιγμή για τη νεοδημοκρατική πραγματικότητα αλλά και πάλι τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;

Εάν ο κ. Καραμανλής πάει στο Συνέδριο της ΝΔ είτε θα πρέπει να μιλήσει, είτε να κάνει κάποια δήλωση πριν την έναρξη των εργασιών του.

Οπότε το Συνέδριο θα ήταν εξ΄αρχής «τελειωμένο» - δεδομένων των όσων έχουν προηγηθεί με τις παρεμβάσεις του αλλά και του πολιτικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί πέριξ και εντός της κυβερνώσας παράταξης.

Πάντως, σημειώνω πως η επίσημη πρόσκληση θα του δοθεί από έναν δικό του άνθρωπο τις επόμενες ημέρες. Από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρο Ρουσόπουλο οπότε πολιτικά και σημειολογικά έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί το «όχι» ο κ. Καραμανλής.