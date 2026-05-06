Πολιτικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης με κοινωνική ατζέντα θέλει να «σβήσει» την κρίση Καστανίδη

Με τη σκιά του Χάρη Καστανίδη να πλανάται ως... φάντασμα πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία να μην επιθυμεί το θέμα της θορυβώδους αποχώρησής του να... επισκιάσει την ατζέντα, συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά στις 12 το μεσημέρι το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, με τη νέα σύνθεση που προέκυψε πρόσφατα από την εκλογική διαδικασία στην Κεντρική Επιτροπή.

Πρόθεση και σκοπός του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να θέσει το πολιτικό πλαίσιο της συγκυρίας και τα σημαντικά διακυβεύματα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση, για την οποία το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιεί πολύ ακραία ρητορική -όχι αδικαιολόγητα- λένε από την Χαριλάου Τρικούπη. Τόσο ο ίδιος όσο και κορυφαία στελέχη έχουν μιλήσει για κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών ακόμη και για «πολιτική συμμορία» και «πρωθυπουργό των εκτροπών».

Παράλληλα και προκειμένου να ισορροπεί αλλά και να μην μπορεί να κατηγορείται, όπως ήδη συμβαίνει, για στείρα αντιπολίτευση, ύβρεις και τοξικότητα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FLASH, θα βάλει στο τραπέζι του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου τα ζητήματα αιχμής για το κόμμα του στο πεδίο των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Αυτά είναι τα εργασιακα με την πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας να ξεχωρίζει και να συζητιέται, «ένδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα».

Το θέμα των τραπεζών και της έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών και των μερισμάτων αλλά και των καταχρηστικών χρεώσεων. Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, της ακρίβειας και του στεγαστικού, τα οποία στο σύνολό του δημιουργούν αυτό που στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ως το μέτωπο απέναντι στη ΝΔ.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να σημάνει ξανά το συναγερμό της εκλογικής ετοιμότητας, αφού το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές και να υπενθυμίσει ότι το κόμμα σταδιακά εισέρχεται σε προεκλογική διάταξη, που σημαίνει ότι λίαν συντόμως θα αρχίσει να ανακοινώνει (τμηματικά) και ψηφοδέλτια, μαζί με τα πρόσωπα που προσχωρούν στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Η παρουσία στη συνεδρίαση του επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, Πέτρου Λάμπρου και του επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστα Σκανδαλίδη, ίσως να συνοδευτεί και από ορισμένες διαδικαστικές ανακοινώσεις για την πρόοδο στο έργο των δύο Επιτροπών.

Θα ζητήσει ενότητα

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης στη σημασία της ενότητας και της περαιτέρω σφυρηλάτησής της στο δρόμο προς τις εκλογές, καθώς όπως θα πει οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι επικοινωνιακοί τους βραχίονες καιροφυλακτούν για να «εφεύρουν» ή να «κατασκευάσουν» προβλήματα και να διογκώσουν εύλογες εσωτερικές συζητήσεις.

Πάντως, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει δικαιολόγηση παρεμβάσεων ή υπαναχώρηση από θεσμικές τομές που έκανε η βάση του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, όπως η θέσπιση ορίων στις θητείες για βουλευτές και ευρωβουλευτές, κάνοντας τον Χάρη Καστανίδη να αντιδρά ως ταύρος εν υαλοπωλείο και τελικά να αποχωρεί καταγγέλλοντας. Από την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι το θέμα εξαντλήθηκε, έδωσαν τις απαντήσεις τους και πλέον προχωρούν προσηλωμένοι στο στόχο της πολιτικής αλλαγής.

Ο Δημήτρης Ρέππας, ωστόσο, πρότεινε χθες το Πολιτικό Συμβούλιο -κατ’ εξαίρεση- να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή την ένταξη του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές (Dnews). «Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ρέππας, παίρνοντας το μέρος του πρώην υπουργού.

Οι χρεώσεις αρμοδιοτήτων και περιφερειών ευθύνης σε κάθε μέλος θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των στελεχών που θα πάρουν το λόγο για την πολιτική συγκυρία, τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα υπό ίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση θα απουσιάζει δικαιολογημένα ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποιος την ίδια ώρα θα μιλά σε συνέδριο για το δημογραφικό στην Ιθάκη. Σύμφωνα με συνεργάτες του, η συμμετοχή του στο συνέδριο είχε συμφωνηθεί προ διμήνου και η πρόσκληση για το Πολιτικό Συμβούλιο ήρθε πριν δύο ημέρες.