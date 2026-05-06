Η τελευταία στροφή του Τσίπρα: Όνομα, πρόσωπα και «φροντιστήριο» σε στελέχη

Στην τελευταία και πιο δύσκολη, ίσως, φάση έχει εισέλθει η προετοιμασία για τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η τελική επιλογή του τίτλου, τα πρώτα ηχηρά και νέα ονόματα, η οργανωτική προετοιμασία, οι έμπιστοι της επαρχίας και η εικόνα είναι μερικά μόνο από τα θέματα που αντιμετωπίζει το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού.

Είναι, επίσης, η δυσκολότερη διότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η καταληκτική ημερομηνία. Η ημερομηνία της έναρξης που ισοδυναμεί και με την ημέρα της αρχής του νέου κόμματος. Κάποιοι με συνωμοτικό ύφος μιλούσαν για την 3η του Σεπτέμβρη. Αυτό, όμως, φαίνεται πως δεν ισχύει. Όχι μόνο για λόγους πολιτικούς και συμβολικούς αλλά διότι τα πολιτικά γεγονότα αναγκάζουν τον Αλέξη Τσίπρα να εκεί «πριν την ώρα του». Ο Ιούνιος φαίνεται πως θα είναι ο μήνας όχι μόνο της έναρξης του θέρους αλλά κυρίως της νέας πολιτικής προσπάθειας.

Βαρόμετρο οι δημοσκοπικές καταγραφές Μαϊου και Ιουνίου



Το ζητούμενο, όμως, βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λύονται. Ο «μέγας γρίφος» είναι οι δυο επίμονες δημοσκοπικές καταγραφές. Δηλαδή ο Μάιος και ο Ιούνιος. Οι απόψεις των πολιτών πριν το καλοκαίρι θα αποτελέσουν βαρόμετρο και για την ημερομηνία και για την τελική επιλογή. Καθημερινώς ο πρώην πρωθυπουργός συζητά με τους υπεύθυνους των δημοσκοπήσεων, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις και συναντάται με παράγοντες που θα συνδράμουν στην νέα του κίνηση.

Λέγεται, δε, πως δεν αποκλείονται και «μεγάλες εκπλήξεις», την πρώτη περίοδο. Διότι, η οργάνωση δεν τελειώνει με την ανακοίνωση και τα πρώτα ονόματα αλλά θα αποτελεί μια διαρκής εξελικτική πορεία σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι και την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπληρώνει ένα μεγάλο πολιτικό παζλ, η ολοκλήρωση του οποίου θα αποτελέσει την τελική εικόνα του νέου κόμματος.

«Φροντιστήριο» σε στελέχη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται αποφασισμένος να αλλάξει τη μέχρι τώρα πολιτική του στάση. Οι παρεμβάσεις του θα είναι συχνότερες, θα επιτίθεται στην κυβέρνηση και θα στοχοποιήσει απολύτως προσωπικά τον πρωθυπουργό. Ήδη στον «πρωινό καφέ» που πραγματοποιείται στην Αμαλίας, το πρώτο στάδιο είναι η οργανωτική πλευρά του νέου κόμματος και στη συνέχεια, η ανάλυση των πολιτικών γεγονότων. Δηλαδή η πολιτική αντίδραση και το «ρεπορτάζ». Να γνωρίζουν την αθέατη και ουσιαστική πλευρά των όσων συμβαίνουν.

Όλοι και οι παλιότεροι και οι νεότεροι που θα συμμετέχουν, θα περάσουν και μια μορφή επικοινωνιακής προετοιμασίας. Κάτι σαν «πολιτικό φροντιστήριο». Την πρώτη περίοδο ειδικά η προσοχή θα είναι τεταμένη και το παραμικρό λάθος μπορεί να στοιχίσει. Ήδη έχουν επισημανθεί κάποια πρώτα λάθη που έχουν γίνει από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι η… αυτοσυγκράτηση του Αλέξη Τσίπρα. Οι τελικές επιλογές θα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, όσο και να πιέζεται εντός και εκτός Αμαλίας για να επισπεύσει το βηματισμό του…