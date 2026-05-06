Ανδρουλάκης: Όχι σε παζάρια, ναι στην αξιοκρατία, που προτείνουμε να εφαρμοστεί η 4ημερη εργασία

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ , ξεκίνησε με σκληρή επίθεση λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παντού.

«Δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η πικρή εμπειρία του πολίτη στο δημόσιο νοσοκομείο, στο σχολείο, στη δημόσια διοίκηση. Ακόμη και οι παραγωγοί, από τους κτηνοτρόφους μέχρι τους επιχειρηματίες, νιώθουν το βάρος μιας πολιτικής που δεν τους στηρίζει. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, δεν μένει στην κριτική. Παράγει προοδευτική πολιτική και διαμορφώνει το αφήγημα για τη νέα, σοβαρή κυβέρνηση που χρειάζεται η χώρα.»

4ήμερη εργασία: Ευρωπαϊκό μοντέλο κόντρα στον φόβο

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό για να τρομοκρατήσει τους πολίτες, λέγοντας ψέματα πως θα κλείσουν νοσοκομεία και καταστήματα.

«Η αλήθεια είναι άλλη. Η πρόταση αφορά επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους και συγκεκριμένους κλάδους, όπως λογιστήρια και μάρκετινγκ. Στην Ευρώπη, το 92% των εταιρειών που το δοκίμασαν είδαν την παραγωγικότητα να ανεβαίνει και το κράτησαν. Γιατί η ΝΔ το δαιμονοποιεί; Γιατί απλά έχασε την πρωτοβουλία της ατζέντας», ανέφερε.

Τέλος στα παζάρια για τους θεσμούς

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θεσμική παρακμή και το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε τη στάση της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας πως η ΝΔ επιδίωξε «παζάρι» αντί για αξιοκρατία. «Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε συγκεκριμένα βιογραφικά μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, αλλά η κυβερνητική πλευρά αποχώρησε όταν είδε ότι δεν μπορεί να επιβάλει τα δικά της παιχνίδια. Εμείς παζάρια δεν κάνουμε», διεμήνυσε με νόημα, τονίζοντας ότι η αξιοκρατία πρέπει να είναι η κληρονομιά για το κράτος του αύριο. «Σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία τους και τη διαπλοκή.»

Όπως είπε η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι αξιακή. Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται ήδη για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα πρωτοβουλία για το φλέγον ζήτημα των funds και του ιδιωτικού χρέους.