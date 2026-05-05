Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον Καστανίδη: Έχει κίνητρα προσωπικά και ιδιοτελή, περιφέρεται ψευδόμενος

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Χάρη Καστανίδη με το ΠΑΣΟΚ το οποίο περνά στην αντεπίθεση.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη απαντούν στον πρώην υπουργό και τους ισχυρισμούς του εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη κάνοντας το ακόλουθο σχόλιο:

«Ο κ. Χάρης Καστανίδης με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος. Ενώ παραβρέθηκε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να μην παραστεί στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άραγε γιατί;

40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για το όριο θητειών των βουλευτών, θυμήθηκε να διαφωνήσει.

Είναι ξεκάθαρο πως τα κίνητρα του είναι αμιγώς προσωπικά, ιδιοτελή και όχι πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις.

Ας σταματήσει λοιπόν να περιφέρεται ψευδόμενος.

Το 1992, πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1993, ζητούσε την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Και το 2012 όταν το ΠΑΣΟΚ με Πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια από τις σοβαρότερες και δυσκολότερες μάχες, πάλι επέλεξε να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ ιδρύοντας τον δικό του πολιτικό σχηματισμό»