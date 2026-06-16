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Καρχαρίας στα ρηχά σε παραλία της Βοιωτίας - Δείτε το βίντεο

Ο καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην παραλία Σαράντη, με τους λουόμενους να καταγράφουν τις σκηνές.

unsplash
unsplash
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Ιουνίου, στην παραλία Σαράντη Βοιωτίας, μετά την εμφάνιση καρχαρία στα ρηχά.

Όσοι λουόμενοι ήταν μέσα στη θάλασσα και είδαν τον καρχαρία, έσπευσαν να απομακρυνθούν. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα ανάλογο περιστατικό.

Στο βίντεο, που δημοσιεύεται από το evima.gr και κατέγραψαν με τα κινητά τους παριστάμενοι, διακρίνεται μέσα στο νερό το πτερύγιο του καρχαρία.

Ειδικοί επισημαίνουν πως οι εμφανίσεις καρχαριών σε θάλασσες της Μεσογείου και ειδικότερα στα ρηχά έχουν να κάνουν με αναζήτηση τροφής ή συνδέονται με αλλαγές στις θαλάσσιες συνθήκες.

Παράλληλα, καλούν τους λουόμενους σε ηρεμία καθώς είναι εξαιρετικά σπάνια τα περιστατικά επίθεσης.

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