Καρέ - καρέ από τον FLASH η προετοιμασία για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Στο «κόκκινο» παραμένει η αγωνία στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού του 34χρονου δύτη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, κάτω από ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα.

Για μια ακόμη ημέρα, από νωρίς το πρωί, το σημείο έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων, με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στην αυριανή μέρα.

Συσκέψεις και προετοιμασία για την αυριανή επιχείρηση



Έμπειροι δύτες και διασώστες πραγματοποιούν διαδοχικές συσκέψεις, αναλύοντας κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε βουτιά, καθώς η επικινδυνότητα του υποθαλάσσιου «πηγαδιού» απαιτεί απόλυτο συντονισμό.

Στο σημείο βρίσκεται δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ παρόντες είναι η μητέρα και συγγενείς του 34χρονου. — Flash.gr (@flashgrofficial) March 27, 2026

Οι ειδικές ομάδες καταδύονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό προσεγγίζοντας τις δαιδαλώδεις στοές, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του βυθού ενόψει της αυριανής ανάσυρσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Η ανάσυρση της σορού πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου.

Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούν στο σημείο.

Στο σημείο βρίσκεται δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ παρόντες είναι η μητέρα και συγγενείς του 34χρονου.

Τα ευρήματα και το μοιραίο «Πηγάδι»



Οι έρευνες έφεραν ήδη στο φως τα πρώτα αντικείμενα του δύτη: σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων εντοπίστηκαν ένα βατραχοπέδιλο και μια φιάλη οξυγόνου που του ανήκαν. Η σορός του άτυχου άνδρα είχε εντοπιστεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου, εγκλωβισμένη στο ίδιο βάθος.

Όπως έγινε γνωστό, η κάμερα που είχε μαζί του ο 34χρονος κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του στο αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου». Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, όπου ο έμπειρος δύτης παγιδεύτηκε χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια.