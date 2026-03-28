«Δεν σας κρύβω ότι είχαμε αγωνία»: Διοικητής ΟΥΚ μιλά για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πολύπλοκη επιχείρηση για την ανάσυρση του 34χρονου δύτη στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, μετά από ημέρες αγωνίας και επικίνδυνων συνθηκών. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση των ομάδων του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και με τη συμμετοχή ειδικών σπηλαιολόγων και εθελοντών, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους.



Ο διοικητής των ΟΥΚ, αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παπαδάκης, δήλωσε: «Σήμερα εξελίχθηκε η προσπάθεια όλων αυτών των ημερών σε μία επιτυχή επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του δύτη, μέσα από πολύ μεγάλη δυσκολία και επικίνδυνες συνθήκες. Η προετοιμασία όλων αυτών των ημερών ήταν απαραίτητη ώστε οι ομάδες να επιχειρήσουν με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνέψουν άλλα άτομα».



Στη δήλωσή του υπογράμμισε την αφοσίωση των εμπλεκόμενων ομάδων: «Στο έργο συντέλεσαν οι ομάδες καταδύσεων της μονάδας μας, η μονάδα καταστροφών του Λιμενικού, η ομάδα σπηλαιολόγων, η ομάδα διάσωσης εθελοντών και η στήριξη από τα πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και άλλες λιμενικές αρχές. Ήταν μία αξιοσέβαστη υποστήριξη. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε αγωνία».



Ο αρχιπλοίαρχος έκλεισε τη δήλωσή του με συγκινητικά λόγια για την οικογένεια του άτυχου δύτη: «Το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή είναι ότι οι γονείς που χάσανε ένα παιδί τουλάχιστον να το πάρουν μαζί τους, να το αποχαιρετήσουν όπως πρέπει».

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω περιστατικά, ενώ οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ομάδες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, λόγω των υποβρύχιων περιορισμών και των περιορισμένων χώρων στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Η ανάσυρση της σορού σηματοδοτεί τον επίλογο μιας τραγωδίας που συγκλόνισε την καταδυτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Γράφας: «Ήμασταν αποφασισμένοι να τον βγάλουμε»

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του έμπειρου δύτη Αντώνη Γράφα: «Με λεπτομέρειες που το πήγαμε βήμα-βήμα και με τη συνδρομή του λιμεναρχείου, καθώς και με τη μονάδα εξειδικευμένων καταδύσεων, τα παιδιά που βρίσκονταν κάτω σήμερα μας βοήθησαν στο τελικό στάδιο. Εδώ εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του νεκρού με απόλυτη επιτυχία. Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω, λόγω των καιρικών συνθηκών από χθες, που είχαν γυρίσει δυτικός-νοτοδυτικός, η ορατότητα ήταν περίπου ένα μέτρο, κάτι που δεν συνέβαινε άλλες φορές. Επιπλέον, το ρεύμα ρουφάει προς τα μέσα και η μειωμένη ορατότητα δεν επιτρέπει εύκολη επικοινωνία, οπότε πρέπει να είσαι πολύ κοντά από τον άλλο. Παρά τις δυσκολίες όμως, όλα πήγαν καλά, χάρη και στην απαραίτητη προετοιμασία.



»Μία εβδομάδα, έξι ημέρες, ήταν αφιερωμένες για να οργανωθεί η επιχείρηση – οι πέντε από αυτές αφιερώθηκαν στην προετοιμασία. Δεν βγαίνει αλλιώς, δεν είναι απλό πράγμα ούτε για εμάς τους ίδιους. Σήμερα μπήκαμε στην πρώτη κατάδυση δύο άτομα, μετά πέντε, πάντα ασφαλισμένοι σε κατάλληλες θέσεις, με εφεδρική ομάδα σε επιφυλακή. Υπήρχε και ομάδα εφεδρείας που θα αναλάμβανε αν χρειαζόταν. Όλοι οι συμμετέχοντες, μαζί με τον Μαυροδήμο, εγώ και τρία παιδιά της μονάδας που ήρθε από τη μονάδα υποβρυχίων καταστροφών, ανακτήσαμε τη σορό, την παραδώσαμε στο λιμενικό και ολοκληρώθηκε η αποστολή.



»Η επαφή με τους γονείς ήταν πολύ συγκινητική. Ο Λευτέρης μίλησε με τον πατέρα, εγώ μίλησα με κάποιους άλλους ανθρώπους, όχι με τη μητέρα. Τα λόγια τους μας προσέθεσαν ακόμα βάρος στους ώμους, αλλά από τη στιγμή που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε, ήμασταν αποφασισμένοι να βγει ο άνθρωπος, ζωντανός στην ασφάλεια μας. Αν η κατάδυση είχε απαιτήσει 100 μέτρα μέσα, θα είχαμε χρειαστεί εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Δεν βγαίνει έτσι απλά – χρειάζεται συντονισμός, προετοιμασία και ψυχραιμία».

Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του σπηλαιοδύτη Λευτέρη Κουταλά ο οποίος ήταν μέσα στην ομάδα που επιχείρησε σήμερα για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου.

Ο σπηλαιοδύτης Λευτέρης Κουταλας και ο έμπειρος δύτης Αντώνης Γράφας μιλούν για την προετοιμασιας και τις δυσκολίες στην επιχείρηση στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/FS0INAtqzn — Flash.gr (@flashgrofficial) March 28, 2026

Το χρονικό της επιχείρησης

Από το πρωί σήμερα, 28 Μαρτίου, ξεκίνησε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη Πλάτωνα Σουλιώτη, από το «Πηγάδι του Διαβόλου». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12.30 και οι δύτες που λαμβάνουν μέρος πραγματοποίησαν το τελευταίο κομμάτι της επιχείρησης με την μεταφορά της σορού (από άλλο σημείο).

Ενημέρωση του Λιμενικού

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα σχετικά με την επιχείρηση απεγκλωβισμού του 34χρονου δύτη, η σορός του «ανασύρθηκε σήμερα μεσημβρινές ώρες από στελέχη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και ιδιώτες σπηλαιολόγους, με τη συνδρομή δύο πλωτών σκαφών, καθώς και μελών της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης».



Την επιχείρηση έχει αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών. Πρώτος στόχος ήταν η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ανθρώπων που καταδύθηκαν στο επικίνδυνο σημείο. Είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες στερεώθηκαν ανθεκτικά σκοινιά, που θα βοηθούσαν τόσο στην ασφαλή πλοήγηση των δυτών μέσα στο σπήλαιο όσο και στη μεταφορά της σορού, καθώς τα ρεύματα -ιδίως στο οριζόντιο τμήμα- είναι εξαιρετικά ισχυρά.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΦΩΤΟ: FLASH.GR/ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΥ)

Η πρόσβαση στο σημείο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Η επιχείρηση ανάσυρσης του άτυχου άνδρα διήρκησε περίπου τρεις ώρες.

«Σίγουρα δεν υπάρχει άγνοια - Τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά»

Σε δηλώσεις του στον FLASH ο Κωνσταντίνος Τσάκωνας, επαγγελματίας δύτης και εκπαιδευτής καταδύσεων, μίλησε για το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» και την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.

«Πρόκειται για ένα φυσικό άνοιγμα το οποίο ξεκινάει από τα 9 μέτρα βάθος και καταλήγει στα 30 που είναι ο βυθός του. Εκεί αντικρίζουμε μια καγκελένια κατασκευή που με τα χρόνια έχει φθαρεί. Πίσω από την κατασκευή υπάρχει ένας θόλος, που είναι σαν προθάλαμος για τη σπηλιά του πηγαδιού. Μέχρι τα κάγκελα είναι όλα καλά, όλα ασφαλή. Λίγα εκατοστά πιο μέσα, τα ρεύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Όποιος δύτης λοιπόν φτάσει και περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει αν δεν έχει πολύ καλό εξοπλισμό και εκπαίδευση».

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα αν περάσεις τα κάγκελα, επανέλαβε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. «Σίγουρα δεν υπάρχει άγνοια. Το πρώτο πράγμα που λέω κι εγώ ο ίδιος στα μαθήματα που κάνω είναι για το πόσο επικίνδυνο είναι το πηγάδι της Βουλιαγμένης».

Ο κ. Τσάκωνας εμφανώς επηρεασμένος από το τραγικό γεγονός, επισήμανε πως «όλη η καταδυτική κοινότητα πενθεί σήμερα».