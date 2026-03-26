Πλάτων Σουλιώτης: Ποιος ήταν ο 34χρονος πιλότος που χάθηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Η είδηση του θανάτου του Πλάτωνα Σουλιώτη δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τραγικό περιστατικό. Ήταν ένα γεγονός που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του στην αεροπορία και την κοινότητα των δυτών, αφήνοντας πίσω του ένα αίσθημα απώλειας που δύσκολα περιγράφεται.

Ο 34χρονος πιλότος, που αγνοείτο από την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης 25 Μαρτίου μέσα στο αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα σημείο που συνδυάζει την άγρια ομορφιά του βυθού με την απρόβλεπτη επικινδυνότητα της φύσης.



Μια ζωή ανάμεσα σε ουρανό και θάλασσα



Η πορεία του Πλάτωνα Σουλιώτη δεν ήταν συνηθισμένη, καθώς από νωρίς είχε επιλέξει έναν δρόμο που απαιτούσε πειθαρχία, συγκέντρωση και αίσθημα ευθύνης, ξεκινώντας την καριέρα του ως κυβερνήτης στην Πολεμική Αεροπορία.

Εκεί, σε απαιτητικές συνθήκες, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τις ικανότητές του, αποκτώντας εμπειρία που λίγοι διαθέτουν, πριν περάσει τα τελευταία χρόνια στην πολιτική αεροπορία, εργαζόμενος στην Sky Express, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν και σε ελληνοϊταλική εταιρεία.



Η καθημερινότητά του στη Βούλα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δύο μεγάλες του αγάπες: τον ουρανό και τη θάλασσα, καθώς εκτός από το πιλοτήριο, αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του στις καταδύσεις, αλλά και στις μηχανές, ισορροπώντας ανάμεσα στον αέρα και το νερό.



Ένας έμπειρος δύτης που γνώριζε τα όρια



Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του, πολλοί αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο για έναν άνθρωπο που υποτίμησε τον κίνδυνο, ωστόσο όσοι τον γνώριζαν απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.



Ο Πλάτων Σουλιώτης δεν ήταν αρχάριος, αλλά ένας δύτης με σημαντική εμπειρία, που είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες στην εξερεύνηση του βυθού και γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες των περιοχών που επέλεγε.



Προσέγγιζε πάντα τη θάλασσα με σεβασμό και επίγνωση των κινδύνων, όπως φαίνεται και από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που είχε μαζί του, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σκληρή την τραγική κατάληξη της επιλογής του να καταδυθεί στο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα σημείο γνωστό για τα έντονα ρεύματα και τις επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να παγιδεύσουν ακόμη και έμπειρους δύτες.

Η εξαφάνιση που μετατράπηκε σε τραγωδία



Η εξαφάνιση του 34χρονου κινητοποίησε άμεσα φίλους, συναδέλφους και τις αρμόδιες αρχές, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όπου είχε καταδυθεί για τελευταία φορά.

Καθώς οι ώρες περνούσαν, η αγωνία μεγάλωνε, μέχρι που το απόγευμα της Τετάρτης (25/03) επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όταν ο Πλάτων Σουλιώτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο «Πηγάδι του Διαβόλου».



Ένας άνθρωπος που ξεχώριζε

Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, ευγένεια και εσωτερική ισορροπία.

Ο Πλάτων Σουλιώτης ήταν χαμηλών τόνων, προτιμούσε να εκφράζεται μέσα από τις πράξεις του και διατηρούσε ουσιαστικές σχέσεις τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό του κύκλο.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους, είτε αυτοί βρέθηκαν δίπλα του στο πιλοτήριο είτε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Εκεί όπου η φύση δοκιμάζει τα όρια



Η τραγωδία στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η φύση δεν κάνει διακρίσεις, καθώς ακόμη και οι πιο έμπειροι και προετοιμασμένοι μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με συνθήκες που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια.

Η ιστορία του Πλάτωνα Σουλιώτη δεν είναι μόνο μια είδηση απώλειας, αλλά και μια υπενθύμιση για τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την εμπειρία από τον κίνδυνο, την πρόκληση από το απρόβλεπτο.



Ο Πλάτων Σουλιώτης δεν ήταν απλώς ένας πιλότος, αλλά ένας άνθρωπος που έζησε με πάθος και συνέπεια, υπηρετώντας τόσο τον ουρανό όσο και τη θάλασσα με τον ίδιο σεβασμό και έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε.

