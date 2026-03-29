Συγκινεί η δασκάλα του Πλάτωνα που χάθηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου: «Αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ»

Στον Πλάτωνα Σουλιώτη, όπως η ίδια τον ήξερε και τον εκτιμούσε, αναφέρθηκε σε ανάρτησή της, η δασκάλα μουσικής που του μάθαινε πιάνο. Όπως γράφει, είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγο πριν τη μοιραία κατάδυση στο Πηγάδι του Διαβόλου στη Βουλιαγμένη για να επιβεβαιώσει ότι ισχύει το μάθημα που είχαν κανονίσει και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν σε λίγο. «Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ. Πάλεψες σαν παλικάρι», αναφέρει.



Η δασκάλα μουσικής σημειώνει στο συγκινητικό μήνυμά της: «Για μένα δεν ήταν «ο 34χρονος δύτης». Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη. «Λογικά ναι», μου απάντησε. «Ξαναμιλάμε σε λίγο».

Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι.



Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».

Πώς έγινε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού

Η δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του Πλάτωνα Σουλιώτη ολοκληρώθηκε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 28 Μαρτίου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η σορός ανασύρθηκε «από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή και ιδιώτες σπηλαιολόγους, με τη συνδρομή δύο πλωτών σκαφών, καθώς και μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης».



Την επιχείρηση ανέλαβε εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών. Πρώτος στόχος ήταν η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ανθρώπων που καταδύθηκαν στο επικίνδυνο σημείο. Είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες στερεώθηκαν ανθεκτικά σκοινιά, που θα βοηθούσαν τόσο στην ασφαλή πλοήγηση των δυτών μέσα στο σπήλαιο όσο και στη μεταφορά της σορού, καθώς τα ρεύματα -ιδίως στο οριζόντιο τμήμα- είναι εξαιρετικά ισχυρά. Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.