«Πηγάδι του Διαβόλου»: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη – «Πενθεί η καταδυτική κοινότητα»

Από το πρωί σήμερα, 28 Μαρτίου, ξεκίνησε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη Πλάτωνα Σουλιώτη, από το «Πηγάδι του Διαβόλου». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12.30 και οι δύτες που λαμβάνουν μέρος πραγματοποίησαν το τελευταίο κομμάτι της επιχείρησης με την μεταφορά της σορού (από άλλο σημείο).

Ενημέρωση του Λιμενικού

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα σχετικά με την επιχείρηση απεγκλωβισμού του 34χρονου δύτη, η σορός του «ανασύρθηκε σήμερα μεσημβρινές ώρες από στελέχη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και ιδιώτες σπηλαιολόγους, με τη συνδρομή δύο πλωτών σκαφών, καθώς και μελών της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης».



Την επιχείρηση έχει αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών. Πρώτος στόχος ήταν η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ανθρώπων που καταδύθηκαν στο επικίνδυνο σημείο. Είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες στερεώθηκαν ανθεκτικά σκοινιά, που θα βοηθούσαν τόσο στην ασφαλή πλοήγηση των δυτών μέσα στο σπήλαιο όσο και στη μεταφορά της σορού, καθώς τα ρεύματα -ιδίως στο οριζόντιο τμήμα- είναι εξαιρετικά ισχυρά.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΦΩΤΟ: FLASH.GR/ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΥ)

Η πρόσβαση στο σημείο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Η επιχείρηση ανάσυρσης του άτυχου άνδρα διήρκησε περίπου τρεις ώρες.

«Σίγουρα δεν υπάρχει άγνοια - Τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά»

Σε δηλώσεις του στον FLASH ο Κωνσταντίνος Τσάκωνας, επαγγελματίας δύτης και εκπαιδευτής καταδύσεων, μίλησε για το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» και την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.

«Πρόκειται για ένα φυσικό άνοιγμα το οποίο ξεκινάει από τα 9 μέτρα βάθος και καταλήγει στα 30 που είναι ο βυθός του. Εκεί αντικρίζουμε μια καγκελένια κατασκευή που με τα χρόνια έχει φθαρεί. Πίσω από την κατασκευή υπάρχει ένας θόλος, που είναι σαν προθάλαμος για τη σπηλιά του πηγαδιού. Μέχρι τα κάγκελα είναι όλα καλά, όλα ασφαλή. Λίγα εκατοστά πιο μέσα, τα ρεύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Όποιος δύτης λοιπόν φτάσει και περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει αν δεν έχει πολύ καλό εξοπλισμό και εκπαίδευση».

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα αν περάσεις τα κάγκελα, επανέλαβε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. «Σίγουρα δεν υπάρχει άγνοια. Το πρώτο πράγμα που λέω κι εγώ ο ίδιος στα μαθήματα που κάνω είναι για το πόσο επικίνδυνο είναι το πηγάδι της Βουλιαγμένης».

Ο κ. Τσάκωνας εμφανώς επηρεασμένος από το τραγικό γεγονός, επισήμανε πως «όλη η καταδυτική κοινότητα πενθεί σήμερα».