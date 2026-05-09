«Καρφιά» Τραμπ για Ιταλία: «Δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη»

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera.



Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις ιταλικές βάσεις».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, απέφυγε να σχολιάσει την πιθανή μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία στο ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το ζήτημα των βάσεων στην Ιταλία ήταν διαφορετικό: ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος «εξετάζει ακόμη» την πιθανότητα αναδιάταξης ορισμένων από τα στρατεύματα που σταθμεύουν αυτή τη στιγμή στην Ιταλία.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η πρόσφατη ανάρτηση που ανέβασε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Truth, όπου αναδημοσίευσε ένα παλιό άρθρο του Ματέο Σαλβίνι. Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε, ο Τραμπ είπε λακωνικά: «Επειδή θεώρησα ότι ήταν σκόπιμο».



Στη συνέχεια ακολούθησε η πιο σκληρή κίνηση εναντίον της Ιταλίας και της κυβέρνησης με επικεφαλής την Μελόνι. Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε μια θέση που είχε ήδη εκφράσει στο παρελθόν: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμασταν. Και εγώ ήμουν πάντα εκεί για την Ιταλία, όπως και η χώρα μου».

Ο Τραμπ επανέλαβε αυτά τα λόγια όταν συζητούσε τον φάκελο με το Ιράν. Όταν του υπενθύμισαν ότι η Ρώμη θα μπορούσε να παράσχει ναρκαλιευτικά μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, διέκοψε τον συνομιλητή του και επέστρεψε στο ίδιο σημείο: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμασταν».

