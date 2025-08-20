Καρκίνος: Θαλάσσιο βακτήριο κρύβει το μυστικό της πλήρους θεραπείας - Ποια είναι η ουσία-πανάκεια

Η ζωή σε μεγάλα βάθη δεν είναι εύκολη υπόθεση και οι οργανισμοί για να επιβιώσουν αναπτύσσουν διάφορες στρατηγικές. Μια τέτοια περίπτωση είναι και τα βακτήρια του γένους Spongiibacter που αναπτύσσουν ένα χημικό, τον πολυσακχαρίτη EPS3.9 για να αντιμετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους. Σύμφωνα με μελέτη στο περιοδικό The FASEB Journal, η ουσία αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση διάφορων μορφών καρκίνου.

Όπως διαβάζουμε στο ΖΜΕ Science, η έρευνα προέρχεται από επιστήμονες της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών που εξέτασαν τη δράση της ουσίας σε ποντίκια με ηπατικό καρκίνο, και βρήκαν ότι όχι μόνο ανέκοψε την ανάπτυξη των όγκων αλλά και ενεργοποίησε το ανοσοποιητικό ώστε να εντοπίσει και να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα. Με απλά λόγια, το μόριο φαίνεται να δίνει το «σύνθημα» μέσα στον όγκο, δείχνοντας στο ανοσοποιητικό πού πρέπει να χτυπήσει.

Ένας μηχανισμός κυτταρικού θανάτου

Η δράση του EPS3.9 βασίζεται σε έναν ιδιαίτερο μηχανισμό, την πυρόπτωση. Πρόκειται για μια μορφή κυτταρικού θανάτου που διαφέρει από την πιο γνωστή απόπτωση. Στην απόπτωση τα κύτταρα αυτοκαταστρέφονται με τάξη και «σιωπηλά». Αντίθετα, στην πυρόπτωση το κύτταρο φουσκώνει, σκάει και απελευθερώνει φλεγμονώδη μόρια που λειτουργούν σαν καμπανάκι κινδύνου. Έτσι καλούνται ανοσοκύτταρα στην περιοχή, εντείνοντας την επίθεση. Για τα καρκινικά κύτταρα, που συχνά περνούν απαρατήρητα, αυτός ο άτακτος θάνατος είναι καταστροφικός.

Αποτελέσματα σε ποντίκια και ανθρώπινες κυτταρικές σειρές

Τα πρώτα πειράματα με ανθρώπινες λευχαιμικές κυτταρικές σειρές έδειξαν ότι το μόριο EPS3.9 προκαλεί μαζικό κυτταρικό θάνατο, ενώ σε ποντίκια με καρκίνο του ήπατος οι όγκοι συρρικνώθηκαν αισθητά και παράλληλα ενισχύθηκε η αντικαρκινική ανοσολογική αντίδραση. Βεβαίως, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η απόσταση μέχρι τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους είναι μεγάλη και απαιτείται χρόνος για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ουσίας.

Η ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα ενώσεων που προέρχονται από θαλάσσιους μικροοργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε αντιβιοτικά, αντιιικά και αντικαρκινικά φάρμακα. Ο EPS3.9 αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πόσο ανεκμετάλλευτος παραμένει αυτός ο θαλάσσιος πλούτος.

Εάν αποδειχθεί ότι το μόριο είναι ασφαλές για χρήση στον άνθρωπο, θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για μια νέα γενιά αντικαρκινικών θεραπειών που βασίζονται σε σάκχαρα. Θεραπείες που δεν θα περιορίζονται μόνο στο να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά θα κινητοποιούν και το ανοσοποιητικό ώστε να παραμείνει σε επιφυλακή.