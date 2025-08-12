Νέο εμβόλιο μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής δύο σοβαρών μορφών καρκίνου

Πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στην πρόληψη της υποτροπής του καρκίνου του παγκρέατος και του παχέος εντέρου, έχει δείξει ένα έτοιμο προς χρήση εμβόλιο, όπως αποκάλυψαν ερευνητές.



Τα εμβόλια κατά του καρκίνου αποτελούν αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στη Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζει διάφορα εμβόλια σε ασθενείς μέσω του Cancer Vaccine Launch Pad (CVLP).



Τέτοια εμβόλια εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα, έτσι ώστε όσα «επιστρέφουν» μετά από θεραπείες όπως η χειρουργική επέμβαση να μπορούν να εντοπιστούν και να θανατωθούν, μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, εάν επιβεβαιωθεί από περαιτέρω δοκιμές, λένε οι ειδικοί, η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, καθώς το εμβόλιο είναι πιθανό να είναι φθηνότερο και ταχύτερο στην πρόσβαση από τις ενέσεις mRNA.



«Μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση αυτής της μελέτης, καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η ομάδα ασθενών που εμφάνισαν ανοσολογική απόκριση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να μην επανεμφανιστεί ο καρκίνος και να ζήσει περισσότερο σε σύγκριση με τις ιστορικές προσδοκίες για το τι θα έκανε αυτός ο ασθενής», δήλωσε ο καθηγητής Ζεβ Γουέινμπεργκ, ογκολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, οι συγγραφείς σημείωσαν ότι το 90% των ατόμων με καρκίνο του παγκρέατος και το 50% των ατόμων με καρκίνο του παχέος εντέρου είχαν μεταλλάξεις στο γονίδιο Kras. Αυτές οι μεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή τροποποιημένων πρωτεϊνών Kras που προκαλούν τη διαίρεση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.



Ο Γουέινμπεργκ και οι συνεργάτες του ανέφεραν πως χορήγησαν ένα εμβόλιο που ονομάζεται ELI-002 2P σε 20 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παγκρέατος και σε 5 που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παχέος εντέρου.



Το εμβόλιο περιέχει πεπτίδια – μακριές αλυσίδες αμινοξέων, τα οποία αποτελούν τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Το εμβόλιο δρα εκπαιδεύοντας τα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού να αναγνωρίζουν και να εξοντώνουν τα καρκινικά κύτταρα με μεταλλάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή των τροποποιημένων πρωτεϊνών Kras.

Τι έδειξε η μελέτη

Σε μια μέση παρακολούθηση σχεδόν 20 μηνών, η ομάδα διαπίστωσε ότι οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 17 που είχαν ισχυρή ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο και 8 που είχαν ασθενέστερη απόκριση.



Η ομάδα διαπίστωσε ότι η πρώτη ομάδα είχε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από την επανεμφάνιση του καρκίνου και επέζησε συνολικά περισσότερο. Συνολικά, τέσσερις από αυτούς τους 17 ασθενείς πέθαναν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, σε σύγκριση με επτά από τους οκτώ που είχαν χαμηλότερη ανοσολογική απόκριση.



Ωστόσο, η μελέτη είναι έρευνα πρώιμου σταδίου που σχεδιάστηκε κυρίως για την αξιολόγηση της ασφάλειας, περιελάμβανε μόνο 25 συμμετέχοντες, δεν είχε ομάδα ελέγχου και εξέτασε δύο πολύ διαφορετικούς τύπους καρκίνου.



Ακόμα κι έτσι, οι ειδικοί δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα.