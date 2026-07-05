Καταδικάζει ο ιατρικός κόσμος τη σύλληψη στο Καστελλόριζο: «Να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελλόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί.

Ανεξάρτητα από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση των όποιων ευθυνών, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Και στη συνέχεια τονίζεται:

«Η στελέχωση των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση των νέων ιατρών. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ουσιαστικών κινήτρων που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα από την Πολιτεία για την ενίσχυση των κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στις άγονες και ακριτικές περιοχές, με οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα διασφαλίζει, πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, αξιοπρεπή στέγαση, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, θεσμική προστασία και ουσιαστική στήριξη, ώστε οι νέοι γιατροί να επιλέγουν να υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές και να παραμένουν σε αυτές.

Ο ΙΣΑ επαναλαμβάνει τη θέση του για σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και αντικατάστασή της από ένα σύστημα στελέχωσης των μονάδων υγείας της περιφέρειας με εξειδικευμένους γενικούς ιατρούς, με ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, υποστήριξη από σύγχρονα συστήματα τηλεϊατρικής, ουσιαστικά οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, απαιτείται η υγειονομική χαρτογράφηση των κατοίκων των ακριτικών και μικρών νησιών, ώστε να καταγράφονται οι ανάγκες τους και να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν τους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στις περιοχές τους, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής».



Παρέμβαση ΠΟΕΔΗΝ

Στην υπόθεση παρενέβη και η ΠΟΕΔΗΝ, που κάνει λόγο για ένα περιστατικό που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη δύσκολο περιβάλλον στελέχωσης των υγειονομικών μονάδων στα ακριτικά νησιά, ζητώντας να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποσυρθούν οι μηνύσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα προβλήματα υποστελέχωσης, οι χαμηλές αποδοχές και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στις νησιωτικές περιοχές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

«Έκπληκτοι παρακολουθούμε την διένεξη του αγροτικού γιατρού με τη δημοτική αρχή του νησιού, που οδήγησε σε μήνυση κατά του γιατρού και σύλληψη.

Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στη κάλυψη των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές μονάδες των νησιών.

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις των υγειονομικών μονάδων των νησιών μας εξ αιτίας των δυσμενών συνθηκών εργασίας, των χαμηλών αμοιβών. Σε πολλές περιπτώσεις ο μισθός δεν φθάνει ούτε για το νοίκι του σπιτιού.

Οι τοπικοί φορείς πρέπει να συμβάλουν με κίνητρα όπως χορήγηση οικίας, χρηματική ενίσχυση.

Ναι οι τοπικοί φορείς χορηγούν κίνητρα στους γιατρούς του περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου της Μεγίστης.



Όμως το σπίτι που δόθηκε στην αρχή στο γιατρό από το δήμο για να μείνει ήταν απαράδεκτο. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία για την επισκευή του. ΟΧΙ καταγγελίες εκατέρωθεν.

Γι αυτό εξ άλλου πήγε ο διοικητής της 2η υγειονομικής περιφέρειας εσπευσμένα στο νησί για να πέσουν οι τόνοι και να βρεθεί λύση. Δεν βρέθηκε τελικά και οδηγηθήκαμε σε μηνύσεις και σύλληψη του γιατρού. Καμία εμπλοκή με τις μηνύσεις δεν είχαν οι υγειονομικές αρχές.

Οι δύο αγροτικοί ιατροί αιτήθηκαν ταυτόχρονα κανονική άδεια πριν τα γεγονότα. Όταν υπηρετούν μόνο δύο αγροτικοί ιατροί στο νησί δεν μπορούν να πάρουν ταυτόχρονα κανονική άδεια. Αυτό συμβαίνει με όλα τα νησιά. Λόγω ελλείψεων δεν μπορεί να απομακρυνθεί το προσωπικό από το νησί. Βρίσκονται όλες τις ημέρες σε εφημερία ετοιμότητας. Απαγορεύονται οι προσωπικές, οι οικογενειακές ανάγκες.

Οι δύο αγροτικοί ιατροί επειδή δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα για κανονική άδεια παραιτήθηκαν.

Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον διοικητή της 2η υγειονομικής περιφέρειας και με μετακινήσεις ιατρών καλύφθηκαν οι ανάγκες του νησιού. Εξ άλλου είναι συνηθισμένη πρακτική να καλύπτονται τα κενά με μετακινήσεις προσωπικού.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν με τις μηνύσεις που έγιναν εναντίον του γιατρού, η σύλληψη του γιατρού δεν βοηθάει στο κλίμα εμπιστοσύνης που πρέπει να καλλιεργείται για να προσελκύουνε υγειονομικά προσωπικό στα νησιά.

Στη τελευταία προκήρυξη ιατρών ευτυχώς για το Καστελλόριζο υπήρξε υπερκάλυψη των θέσεων και αυτό είναι θετικό.

Να αποσυρθούν τώρα οι μηνύσεις, να πέσουν οι τόνοι.

Όλος αυτός ο θόρυβος δεν συμφέρει κανέναν».