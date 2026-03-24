Κατεδαφίστηκε η ιστορική οικία του Μπάμπη Βωβού στο Ψυχικό - Το τέλος μιας εποχής

Άλλο ένα κτίριο της Αθήνας με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα -και πιθανότατα άξια να διατηρηθεί- αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, κατεδαφίστηκε χθες Δευτέρα (23/3) στο Παλαιό Ψυχικό.

Επρόκειτο για την ιστορική οικία του Μπάμπη Βωβού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η Monumenta, οργάνωση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’70 με πιθανότερο αρχιτέκτονα τον Βαράγκη.

Σύμφωνα την ανάρτηση της οργάνωσης, ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού προσπάθησε για τη διάσωση της οικίας Βωβού, καταθέτοντας αίτημα χαρακτηρισμού του ως μνημείου την Πέμπτη (20/3) στο Υπουργείο Πολιτισμού.

«Είχα πάει τέλη της δεκαετίας του ‘70 σε πάρτυ τους. Μεγάλο σπίτι και θυμάμαι στο υπόγειο μια τεράστια πισίνα», γράφει κάποιος χρήστης του Facebook στο γκρουπ «Αθηναϊκός Μοντερνισμός», ενώ άλλοι μοιράζονται παρόμοιες αναμνήσεις.

Ποιος ήταν ο Μπάμπης Βωβός

Γεννημένος στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ως το όγδοο παιδί μιας φτωχής οικογένειας, ήρθε στην Αθήνα κόντρα στις επιθυμίες των γονιών του. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ, δουλεύοντας παράλληλα για να επιβιώσει.

Το 1974 ίδρυσε την εταιρεία «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική». Εμπνευσμένος από τα ταξίδια του στο εξωτερικό, θέλησε να φέρει την αισθητική των αμερικανικών ουρανοξυστών στην Ελλάδα.

Σήμα κατατεθέν του έγιναν τα κτίρια με υαλοπετάσματα (τζαμαρίες/καθρέφτες) και το εμβληματικό λογότυπο με το όνομά του στην κορυφή.

Ο Μπάμπης Βωβός. Φωτό: Eurokinissi

Στα κτίρια-σταθμοί του Μπάμπη Βωβού συμπεριλαμβάνονται το Atrina Center (1981), το Agora, το Polis, το Monumental Plaza. Το Atrina μάλιστα έγινε πασίγνωστο ως τα γραφεία της εταιρείας «Giant» στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη». Το όνομα Atrina προέρχεται από τα αρχικά των τριών παιδιών του, Άρης, Τριάδα και Ναταλία.

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε με το φιλόδοξο project της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό, που αρχικά περιλάμβανε νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και εμπορικό κέντρο της Vovos. Προσφυγές στο ΣτΕ και σφοδρές αντιδράσεις από κινήματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις πάγωσαν το έργο, εγκλωβίζοντας τεράστια κεφάλαια.

Η οικονομική κρίση του 2009 βρήκε την εταιρεία με τεράστια χρέη, κοντά στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Το 2012 κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Αργότερα, ακολούθησαν συλλήψεις για χρέη και πλειστηριασμοί ακόμα και της προσωπικής του περιουσίας.

Ο Μπάμπης Βωβός έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δει την αυτοκρατορία του να καταρρέει, αλλά με τη σφραγίδα του ανεξίτηλη στην επιχειρηματική ιστορία και την κτιριολογία της χώρας.