Νίκος Καραγεωργίου: Πέθανε ο δημιουργός της «3 Άλφα»

Πέθανε ο Νίκος Καραγεωργίου, ο επιχειρηματίας που «έβαλε» τα όσπρια στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με «βαθύτατη θλίψη», ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ) ανακοινώνει την απώλεια του Α' αντιπροέδρου Νικόλαου Καραγεωργίου, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Παρασκευή (17/4), «αφήνοντας στην διαδρομή του ευρύτατο επιχειρηματικό και συνδικαλιστικό έργο».



Ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Αποφοίτησε απο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και το 1968 ίδρυσε την εταιρεία «Αφοί Καραγεωργίου», με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού – οσπρίων, υπό τον διακριτικό τίτλο «3 Άλφα», την οποία και ανέδειξε σε «ηγέτιδα» στον τομέα της.



Ο Νίκος Καραγεωργίου, όπως αναφέρει ο ΣΒΑΠ, υπήρξε διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως, Α' αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς. Διακρίθηκε επίσης στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Διακρίθηκε επίσης ως πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την συμμετοχή του σε διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Το ΔΣ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς συνήλθε εκτάκτως, μετά τη θλιβερή είδηση της εκδημίας του Νίκου Καραγεωργίου, επί σειρά ετών (1998 – 2008) προέδρου του Ομίλου, διακεκριμένου επιχειρηματία και αθλητή της ιστιοπλοΐας, σε μονοθεματική συνεδρίαση. Αφού εξήραν το έργο, την πολυσχιδή προσφορά και την προσωπικότητα του εκλιπόντος, αποφάσισαν ομόφωνα τα κάτωθι:

Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες του Ομίλου επί τριήμερον.

Να αποσταλεί στεφάνι.

Να αποσταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια.

Να παραστεί το Δ.Σ. στην κηδεία.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της εξέλιξής του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15.45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.