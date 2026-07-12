Σήμερα το όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Survivor, όμως η πρώτη της συμμετοχή μόνο δεδομένη δεν ήταν. Η Κατερίνα Δαλάκα αποκάλυψε πως χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να πάρει τη μεγάλη απόφαση, καθώς τότε η ζωή της ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στον πρωταθλητισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά, εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν από μια αίτηση που είχε κάνει ο αδελφός της, χωρίς η ίδια να φαντάζεται ότι θα ακολουθούσε μια τόσο διαφορετική πορεία.

«Έχω γεννηθεί για αυτό το παιχνίδι»

Πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην ιστορία του Survivor, η Κατερίνα Δαλάκα ήταν απλώς μία πρωταθλήτρια του στίβου που παρακολουθούσε το παιχνίδι από την τηλεόραση. Και, όπως αποκάλυψε, από τότε είχε την πεποίθηση ότι ήταν... φτιαγμένη για αυτή τη δοκιμασία.

«Όταν έβλεπα το Survivor το 2017 έλεγα "εγώ έχω γεννηθεί για αυτό το παιχνίδι". Πίστευα πως αν έμπαινα, θα το κέρδιζα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό και ασχολούνταν αποκλειστικά με τον πρωταθλητισμό.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η συμμετοχή της ξεκίνησε από μια αίτηση που είχε κάνει ο αδελφός της, χωρίς η ίδια να το έχει σχεδιάσει.

«Έλεγα συνέχεια ότι δεν θα πάω»

Η Κατερίνα Δαλάκα θυμήθηκε ότι ήδη από το πρώτο Survivor του 2017 ένιωθε πως το παιχνίδι της ταίριαζε απόλυτα, πιστεύοντας μάλιστα πως θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τη νίκη.

Ωστόσο, όταν δέχθηκε την πρόταση συμμετοχής, δίστασε έντονα. Όπως εξήγησε, ήταν βασικό μέλος της εθνικής ομάδας στίβου και δεν μπορούσε εύκολα να εγκαταλείψει τον αθλητισμό για έξι ολόκληρους μήνες.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι για μεγάλο διάστημα απαντούσε αρνητικά στην παραγωγή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα έρθω, μην με ξαναπάρετε».

Η πρόταση που άλλαξε την απόφασή της

Η ίδια αποκάλυψε ότι τα δεδομένα άλλαξαν όταν οι υπεύθυνοι της παραγωγής ενημερώθηκαν για τις διακρίσεις της στον στίβο και αποφάσισαν να της προτείνουν συμμετοχή στην ομάδα των Διάσημων, συνοδεύοντάς την με διαφορετική οικονομική πρόταση.

Παρότι ο αδελφός της την ενθάρρυνε να δοκιμάσει την εμπειρία, οι γονείς της είχαν αντίθετη άποψη και δεν ήθελαν να αφήσει τον πρωταθλητισμό.

Τελικά, πήρε το μεγάλο ρίσκο και δικαιώθηκε, αφού εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες στην ιστορία του ελληνικού Survivor, περνώντας συνολικά περίπου ενάμιση χρόνο στον Άγιο Δομίνικο μέσα από τις τρεις συμμετοχές της.