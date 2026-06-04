Γιώργος Λιανός για Survivor: « Ο Σταύρος μας έδωσε ένα γερό μάθημα ζωής»

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών έκανε ο Γιώργος Λιανός που επέστρεψε στην Ελλάδα, σχεδόν ένα μήνα μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor. Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει τη νέα σεζόν, ενώ τόνισε ότι η απόφαση να σταματήσει το ριάλιτι επιβίωσης τον βρήκε σύμφωνο.

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε και αυτό το ατύχημα. Σταμάτησε όλη η προσπάθεια και των υπόλοιπων παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο. Περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέφει γερός και δυνατός. Μας έδωσε ένα γερό μάθημα ζωής. Να προσέχουμε παιδιά… Στην περίπτωση των ατυχημάτων ποτέ δεν περιμένεις αν θα σου έρθει και πότε.

Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Έμελλε μετά από τόσα χρόνια να ζήσουμε και κάτι τέτοιο. Δε ξέρω τι θα κάνω τη νέα σεζόν, και δε θα ασχοληθώ το καλοκαίρι με αυτό. Θα καθίσω να ηρεμήσω. Έχει ο Θεός από Σεπτέμβρη… Δεν έχω ιδέα πόσο πιθανό είναι να ξαναδούμε το Survivor… Εννοείται ότι ήταν σωστή η απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι.

Ήταν το μοναδικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω από όλα η πραγματική ζωή, και αφού σώθηκε η ανθρώπινη ζωή, από εκεί και πέρα κοιτάμε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα…Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είμαστε στο πλευρό αυτού του ανθρώπου, κι εσείς το ίδιο θα κάνατε. Έκανα αυτό που έλεγε η καρδιά μου εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και είμαστε στο πλευρό του, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που πρέπει να είναι για να έχει ένα καλύτερο μέλλον από εδώ και πέρα» αποκάλυψε.