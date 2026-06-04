Σοκάρει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον καρκίνο: «Είσαι μόνος σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο»

Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο «Buongiorno» μιλώντας για τη μητέρα του που νόσησε από τον καρκίνο και τελικά έχασε τη μάχη. «Χάνουμε πολύτιμους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η ανθρωπιά. Τώρα που κάνουμε μια πιο ήρεμη συζήτηση για τον καρκίνο, που τον λέμε καρκίνο και δεν τον λέμε παλιαρρώστια, όταν κατά καιρούς γίνονται διάφορα περιστατικά, προέχει να μιλήσουμε για τον άνθρωπο που έφυγε, όχι για τα συμπεράσματά μας.

Είναι πολύ σημαντικό και οι γιατροί να είναι δίπλα μας. Και όχι όταν το πράγμα παίρνει μία μη αναστρέψιμη που μπορεί να εξαφανίζεται από τα τηλέφωνα. Γιατί από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες, που μπορεί να είναι ένας εμετός. Θες το γιατρό να σου το πει. Όταν ο γιατρός θεωρεί ότι σου το έχει πει πέντε φορές και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο, μετά είσαι μόνος σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο.

Ζητάμε από τους γιατρούς να είναι λίγο παραπάνω δίπλα μας, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Το έζησα και αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε έναν άλλο γιατρό μόνο και μόνο για να σηκώνει το τηλέφωνο, όχι για να κάνει καλά τη μάνα μου».